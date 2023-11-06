Україна готова "закрити очі" на відмову Німеччини дати Taurus: яку зброю Київ просить натомість

Україна готова "закрити очі" на відмову Німеччини поставити українській армії далекобійні ракети Taurus, дискусії про які ведуться кілька місяців. Натомість Київ хоче, щоб Німеччина надала Україні іншу зброю.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ може "закрити очі" на відмову Берліна надати крилаті ракети, якщо Німеччина поставить додаткові системи ППО.

Дивіться також Кулеба зустрівся з керівником Rheinmetall у Берліні: каже, що зброї та боєприпасів стане більше

Україна хоче отримати від Німеччини системи ППО

Міністр закордонних справ пояснив, Україна готується до найважчої зими у своїй історії та намагається захистити енергоінфраструктуру. Саме тому посилення ППО є важливим для України.

Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якомога краще,

– зазначив міністр.

Кулеба зауважив, що росіяни вчаться і "ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами".

Водночас він запевнив, що Україна продовжить працювати з німецьким урядом про передачу ракет Taurus.

Що відомо про допомогу від Німеччини