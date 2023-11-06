Україна готова "закрити очі" на відмову Німеччини дати Taurus: яку зброю Київ просить натомість
Джерело:Welt
Україна готова "закрити очі" на відмову Німеччини поставити українській армії далекобійні ракети Taurus, дискусії про які ведуться кілька місяців. Натомість Київ хоче, щоб Німеччина надала Україні іншу зброю.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ може "закрити очі" на відмову Берліна надати крилаті ракети, якщо Німеччина поставить додаткові системи ППО.
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Україна хоче отримати від Німеччини системи ППО
Міністр закордонних справ пояснив, Україна готується до найважчої зими у своїй історії та намагається захистити енергоінфраструктуру. Саме тому посилення ППО є важливим для України.
Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якомога краще,
– зазначив міністр.
Кулеба зауважив, що росіяни вчаться і "ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами".
Водночас він запевнив, що Україна продовжить працювати з німецьким урядом про передачу ракет Taurus.
Що відомо про допомогу від Німеччини
- Німеччина – один з партнерів України, який надає найпотужнішу допомогу нашій армії. Так, Німеччина серед країн, які поставили на озброєння України ЗРК Patrior.
- Наприкінці літа Берлін передав Україні ще 2 пускові установки ЗРК Patriot. У жовтні Німеччина анонсувала передачу Україні додаткових систем Patriot та IRIS-T, але термін їхнього відправлення не уточнюється.
- 27 жовтня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України, до якого увійшов IRIS-T та інша зброя.
- Також 30 жовтня Військово-повітряні сили Німеччини повідомили про початок навчання ще однієї групи українських військових на зенітно-ракетних комплексах Patriot.
- Натомість Німеччина зволікає з рішенням поставити Україні ракети Taurus, хоча інші партнери України – Британія, Франція і США – наважилися на цей крок.