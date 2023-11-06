Украина готова "закрыть глаза" на отказ Германии дать Taurus: какое оружие Киев просит взамен
Источник:Welt
Украина готова закрыть глаза на отказ Германии поставить украинской армии дальнобойные ракеты Taurus, дискуссии о которых ведутся несколько месяцев. Киев хочет, чтобы Германия предоставила Украине другое оружие.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может "закрыть глаза" на отказ Берлина предоставить крылатые ракеты, если Германия поставит дополнительные системы ПВО.
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Украина хочет получить от Германии системы ПВО
Министр иностранных дел объяснил, что Украина готовится к самой тяжелой зиме в своей истории и пытается защитить энергоинфраструктуру. Именно поэтому усиление ПВО важно для Украины.
Ми готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы пытаемся защитить наши электростанции как можно лучше,
– отметил министр.
Кулеба заметил, что россияне учатся, и "еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами".
В то же время, он заверил, что Украина продолжит работать с немецким правительством о передаче ракет Taurus.
Что известно о помощи от Германии
- Германия – один из партнеров Украины, оказывающий мощнейшую помощь нашей армии. Так, Германия среди стран, которые поставили на вооружение Украины ЗРК Patriot.
- В конце лета Берлин передал Украине еще 2 пусковые установки ЗРК Patriot. В октябре Германия анонсировала передачу Украине дополнительных систем Patriot и IRIS-T, но срок их отправки не уточняется.
- 27 октября Германия объявила о новом пакете помощи для Украины, в который вошел IRIS-T и другое оружие.
- Также 30 октября военно-воздушные силы Германии сообщили о начале обучения еще одной группы украинских военных на зенитно-ракетных комплексах Patriot.
- В то же время Германия медлит с решением поставить Украине ракеты Taurus, хотя другие партнеры Украины – Британия, Франция и США – решились на этот шаг.