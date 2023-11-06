Украина готова "закрыть глаза" на отказ Германии дать Taurus: какое оружие Киев просит взамен

Украина готова закрыть глаза на отказ Германии поставить украинской армии дальнобойные ракеты Taurus, дискуссии о которых ведутся несколько месяцев. Киев хочет, чтобы Германия предоставила Украине другое оружие.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может "закрыть глаза" на отказ Берлина предоставить крылатые ракеты, если Германия поставит дополнительные системы ПВО.

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Украина хочет получить от Германии системы ПВО

Министр иностранных дел объяснил, что Украина готовится к самой тяжелой зиме в своей истории и пытается защитить энергоинфраструктуру. Именно поэтому усиление ПВО важно для Украины.

Ми готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы пытаемся защитить наши электростанции как можно лучше,

– отметил министр.

Кулеба заметил, что россияне учатся, и "еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами".

В то же время, он заверил, что Украина продолжит работать с немецким правительством о передаче ракет Taurus.

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