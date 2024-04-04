В України з Хорватією виявилося багато спільного

Новини з України знову крають серце. З руїн будинку рятувальники виносять на руках крихітне тільце. Пам'ять повертає мене на тридцять з гаком років назад. Мені було 13 років, коли у наш дім прийшла війна. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Що об'єднує Україну та Хорватію

Спочатку, як і всі підлітки, я радів можливості прогуляти навчання. А потім у наш чудовий теплий Спліт полетіли бомби. Я дізнався, як жити у підвалі, побачив зруйновані будинки, загиблих однолітків. Тоді на нас теж напав наш найближчий сусід.

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Ми пережили жорстоку 5-річну війну на Балканах. Більшість сучасних хорватів у новинах з України бачать власні спогади. Тому щиро співчувають Україні, яка проходить випробування війною.

В України та Хорватії взагалі багато спільного. Наші предки, племена білих горватів, жили колись в околицях сучасних Карпат. Неподалік від мого рідного Спліту є містечко з назвою Києво.

І Київ, і Загреб влітку 1991 року проголосили свою незалежність. У грудні 1991-го обидві держави визнали незалежність одна одної.

Але головне, що нас об'єднує – війна. І Україна, і Хорватія зазнали збройної агресії від колишньої метрополії. Ми дізналися, що це таке – бути біженцями на власній землі. Ми побачили, як колишній "брат" явив своє справжнє обличчя. Ми пам’ятаємо Вуковарську різню, тому нам так болить Буча.

У нашій війні загинули тисячі, і багато людей зникли безвісти. Зруйновано десятки будинків. Втрачено 25% економіки. А країна була так щільно засіяна бомбами, що розмінування продовжується і дотепер. За оцінками експертів, це робота на найближчі 50 років.

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У простих хорватів до українців особливе ставлення. Тому у 2014 році у нас не було питання "чий Крим", а у 2022 – на чий бік пристати. Ми невелика країна, але приймаємо і підтримуємо українських біженців, надаємо гуманітарну і військову допомогу.

Як Хорватія підтримує Україну під час війни

Хорвати захищають Україну на фронті. У червні 2023 року Хорватія запропонувала свої порти для експорту українського зерна. У жовтні, в критичний момент, віддала Україні свої вертольоти Мі-8. Хорватія також безумовно підтримала рішення Європейського Союзу про виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Ми ділимось з Україною унікальним досвідом у сфері розмінування та судового переслідування винних у воєнних злочинах.

Загальні виклики, спільний досвід і відновлення спонукають нас, хорватів, підтримувати українців. На рівні держави й особистими зусиллями.

Для мене Україна – друга Батьківщина. У 2003 – 2007 роках я виступав у складі київського ФК "Арсенал". Тоді Київ і став для мене другим домом. Завдяки роботі в Україні я зміг підтримувати свою родину. Коли в Україні почалася війна, моя родина погодилась, що прийшов час віддавати Україні борг.

З 2014 року Хорватія організовує реабілітацію поранених воїнів та відпочинок у Хорватії дітей, які втратили батьків на війні, дітей-переселенців. За ці роки реабілітовано 3200 дітей та більш як півтисячі бійців. Цей проєкт реалізується за приватні кошти небайдужих хорватських публічних осіб та підприємців.

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Наприкінці 80-х, після Чорнобильської катастрофи, свою допомогу Україні запропонувала Республіка Куба. Куба приймала, безкоштовно лікувала та ставила на ноги маленьких українців, які постраждали від аварії на ЧАЕС. 350 мільйонів доларів маленька країна витратила тоді на реабілітацію українських дітлахів, не припиняючи допомоги навіть у період найважчої економічної кризи.

Хорватія за роки дії нашої програми накопичила чималий досвід у галузі психологічної та фізичної реабілітації, і, фактично, наразі стає "другою Кубою" для України.

У червні до Хорватії відправиться перша у цьому році група маленьких відпочивальників. Тепле море Хорватії й тепло сердець хорватів знову чекає на них. Адже діти повинні радіти життю, а не помирати від ракет.