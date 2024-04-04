Росія руками Орбана каталізує нову війну
Коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав не латентно, а явно й активно підтримувати російські наративи й загалом країну-агресора, було зрозуміло, що Європа поринає у серйозну внутрішню кризу. Знов-таки, це не через наявність Орбана, як паршивої вівці у стаді, а через бездіяльність самого стада.
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І ось, на третій рік активної, відкритої проросійської діяльності Орбан виходить на новий рівень дестабілізації Європи. Тепер він не просто блокує ініціативи щодо допомоги України, а каталізує та спонсорує нову війну в Європі, у її найнебезпечнішому регіоні для вибуху, південному черевці – Балканах.
Так, цього тижня Орбан прибуває з офіційним візитом до Боснії та Герцеговини, де проведе зустріч із президентом Республіки Сербської Мілорадом Додіком. Орбан везе Додіку 100 мільйонів євро, які називають інвестиціями у соціальну сферу, але є нюанс.
Функціонал Віктора Орбана зараз – це така собі прокладка, через яку проводиться фінансування елементів, які дестабілізують ЄС, зокрема – Додіка.
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По суті, через Орбана зараз фінансуються євроскептичні настрої, проросійські політики та явища, що дестабілізують Європу. З урахуванням напруженості в регіоні все це може дуже швидко перерости в черговий кривавий конфлікт на Балканах. Своєю чергою, за задумом не так Орбана, як його московських кураторів, чергова війна на Балканах може відвернути Європу від України, чого й прагнуть росіяни. Орбан у їхніх планах, як європейська шістка в ранзі "старший куди послати".
Мета Росії – запобігти вступу Боснії та Герцеговини до Європейського Союзу, розколоти її і як максимум спровокувати кровопролиття. Саме на це Орбан і везе сепаратисту Додіку фінансування. Європа як лемінг, у своїй аморфності та апатії, мчить до краю урвища.