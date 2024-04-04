Росія руками Орбана каталізує нову війну

Коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав не латентно, а явно й активно підтримувати російські наративи й загалом країну-агресора, було зрозуміло, що Європа поринає у серйозну внутрішню кризу. Знов-таки, це не через наявність Орбана, як паршивої вівці у стаді, а через бездіяльність самого стада.

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І ось, на третій рік активної, відкритої проросійської діяльності Орбан виходить на новий рівень дестабілізації Європи. Тепер він не просто блокує ініціативи щодо допомоги України, а каталізує та спонсорує нову війну в Європі, у її найнебезпечнішому регіоні для вибуху, південному черевці – Балканах.

Так, цього тижня Орбан прибуває з офіційним візитом до Боснії та Герцеговини, де проведе зустріч із президентом Республіки Сербської Мілорадом Додіком. Орбан везе Додіку 100 мільйонів євро, які називають інвестиціями у соціальну сферу, але є нюанс.

Функціонал Віктора Орбана зараз – це така собі прокладка, через яку проводиться фінансування елементів, які дестабілізують ЄС, зокрема – Додіка.

Саме Мілорад Додік блокує питання приєднання Боснії та Герцеговини до Європейського Союзу, просуває ідею розколу Боснії та Герцеговини через вихід Республіки Сербської. Проти самого Додіка ЄС планує вводити посилені персональні санкції, що, своєю чергою, блокуватиме Орбан.

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По суті, через Орбана зараз фінансуються євроскептичні настрої, проросійські політики та явища, що дестабілізують Європу. З урахуванням напруженості в регіоні все це може дуже швидко перерости в черговий кривавий конфлікт на Балканах. Своєю чергою, за задумом не так Орбана, як його московських кураторів, чергова війна на Балканах може відвернути Європу від України, чого й прагнуть росіяни. Орбан у їхніх планах, як європейська шістка в ранзі "старший куди послати".

Мета Росії – запобігти вступу Боснії та Герцеговини до Європейського Союзу, розколоти її і як максимум спровокувати кровопролиття. Саме на це Орбан і везе сепаратисту Додіку фінансування. Європа як лемінг, у своїй аморфності та апатії, мчить до краю урвища.