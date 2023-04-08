Бояться сильних конкурентів: з якими країнами ЄС Україні треба бути обережною

Україна є сильною країною, яка впевнено закріпила своє положення на міжнародній арені. Українській стороні варто уважно зважати на перспективи створення власного потужного союзу.

Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус. За його словами, міць держави вимірюється далеко не ядерним потенціалом і не входженням в альянси.

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Хто сьогодні головує у світі

Раміз Юнус наголосив, що у політиці немає постійного лідера.

Усі кажуть, зо США сьогодні лідер. Чому? Тому що у США ВВП 20%, найсильніша армія. США за всіма можливостями номер 1,

– пояснив він.

На його думку, увага світу прикута до Китаю, бо він також має 20% ВВП та характеризується стрімким економічним розвитком.

Водночас, з огляду на досвід, наявність ядерної зброї точно не підіймає державу у міжнародному рейтингу. Яскравий приклад – Німеччина, яка економічно сильніша, ніж ядерна Франція, але й слабша за військовим потенціалом.

Політолог зазначив, що вагомою також є і Великобританія – головний союзник в Європі для США.

"Звісно, майбутнє колективного Заходу навіть не каже, що у них у всіх 100% однакові інтереси. Вони історично не любили один одного, воювали", – розказав він.

Нараз же ці країни об'єдналися довкола Північноатлантичного блоку й дотримуються певних правил.

Раміз Юнус розказав, якої політики варто дотримуватися Україні на міжнародній арені: дивіться відео

Україні не треба відмовлятися від перспектив

Раміз Юнус пригадав, як експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонував Україні розглянути можливість створення нового військово-політичного союзу, куди увійдуть Великобританія, Польща, країни Балтії, Україна, Румунія і Туреччина.

"Це знову ж таки ті країни, які ведуть свою політику, не оглядаються ні на кого, ні на яких авторитетів", – наголосив він.

За його словами, нові країни Європи, тобто колишні країни Варшавського договору, у військовому плані не такі сильні, як Туреччина чи Великобританія. Втім, разом вони могли б представляти певну силу.

Було б непогано, якби українська військово-політичне керівництво й дипломатія уважно ставилася до таких пропозицій з головних центрів, наприклад Лондона, у плані того, що не треба обертатися ні на Німеччину, ні на Францію, ні на Італію – три головні економіки старої Європи,

– пояснив американський політолог.

На його думку, не варто забувати й про зраду з боку цих країн, через яку Грузію та Україну не взяли в НАТО.

Ізраїль як взірець

Американський політолог заявив, що вони не хочуть сильних конкурентів.

"Україна має виходити зі своїх власних національних інтересів. Війна дає для цього повне право!" – зосередив увагу він.

За його словами, Україна має правильно скерувати геополітичну ситуацію, яка зараз сформувалася.

Не потрібно слухати такі країни як Німеччина, Франція,

– зауважив Раміз Юнус.

На його думку, варто брати приклад з Ізраїлю, який не є членом НАТО та ЄС.

"Яка в них армія, розвідка, географія! І дивіться, як Ізраїль тримається всі роки з моменту створення", – пояснив він.

Тож є багато прикладів, які можна наслідувати, не зважаючи на ревниві відносини Берліну, Парижу і ще когось із плеяди.

Візит Володимира Зеленського до Польщі: основне

Візит Володимира Зеленського до Польщі був анонсований за декілька днів. Він відбувся 5 квітня. Президенти виступили з промовою перед Королівським замком. Анджей Дуда наголосив на підтримці України, і що ніхто не зможе цього змінити.

Зеленський та Дуда погодили новий потужний комплекс військової допомоги. Зокрема мовиться про винищувачі МіГ-29, міномети та системи ППО для України.

Також Польща та Україна підписали угоду про спільне виробництво 125-мм танкових боєприпасів.