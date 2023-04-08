Боятся сильных конкурентов: с какими странами ЕС Украине нужно быть осторожной

Украина является сильной страной, уверенно закрепившей свое положение на международной арене. Украинской стороне следует внимательно учитывать перспективы создания собственного мощного союза.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус. По его словам, мощь государства измеряется далеко не ядерным потенциалом и не вхождением в альянсы.

Смотрите также Польша строит крупнейшую армию в Европе: как помощь Украине превращает ее в военную машину

Кто сегодня председательствует в мире

Рамиз Юнус подчеркнул, что в политике нет постоянного лидера.

Все говорят, из США сегодня лидер. Почему? Потому что в США ВВП 20%, самая сильная армия. США по всем возможностям номер 1,

– объяснил он.

По его мнению, внимание мира приковано к Китаю, потому что он также имеет 20% ВВП и характеризуется стремительным экономическим развитием.

В то же время, учитывая опыт, наличие ядерного оружия точно не поднимает государство в международном рейтинге. Яркий пример – Германия, которая экономически сильнее ядерной Франции, но и имеет слабее военный потенциал.

Политолог отметил, что весома также и Великобритания – главный союзник в Европе для США.

"Конечно, будущее коллективного Запада даже не говорит, что у них у всех 100% одинаковые интересы. Они исторически не любили друг друга, воевали", – рассказал он.

В настоящее время эти страны объединились вокруг Североатлантического блока и соблюдают определенные правила.

Рамиз Юнус рассказал, какой политики следует придерживаться Украине на международной арене: смотрите видео

Украине не нужно отказываться от перспектив

Рамиз Юнус вспомнил, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал Украине рассмотреть возможность создания нового военно-политического союза, куда войдут Великобритания, Польша, страны Балтии, Украина, Румыния и Турция.

"Это опять же те страны, которые ведут свою политику, не оглядываются ни на кого, ни на какие авторитеты", – подчеркнул он.

По его словам, новые страны Европы, то есть бывшие страны Варшавского договора, в военном плане не так сильны, как Турция или Великобритания. Впрочем, вместе они могли бы представлять определенную силу.

Было бы неплохо, если бы украинское военно-политическое руководство и дипломатия внимательно относились к таким предложениям из главных центров, например Лондона, в плане того, что не нужно обращаться ни на Германию, ни на Францию, ни на Италию – три главных экономики старой Европы,

– объяснил американский политолог.

По его мнению, не стоит забывать и об измене этих стран, из-за которой Грузию и Украину не взяли в НАТО.

Израиль как образец

Американский политолог заявил, что они не желают сильных конкурентов.

"Украина должна исходить из своих собственных национальных интересов. Война дает для этого полное право!" – сосредоточил внимание он.

По его словам, Украина должна правильно направить геополитическую ситуацию, которая сейчас сформировалась.

Не нужно слушать такие страны как Германия, Франция,

– заметил Рамиз Юнус.

По его мнению, следует брать пример с Израиля, который не является членом НАТО и ЕС.

"Какая у них армия, разведка, география! И смотрите, как Израиль держится все годы с момента создания", – объяснил он.

Есть много примеров, которые можно подражать, несмотря на ревнивые отношения Берлина, Парижа и еще кого-то из плеяды.

Визит Владимира Зеленского в Польшу: основное

Визит Владимира Зеленского в Польшу был анонсирован через несколько дней. Он прошел 5 апреля. Президенты выступили с речью перед Королевским замком. Анджей Дуда отметил поддержку Украины, и что никто не сможет этого изменить.

Зеленский и Дуда согласовали новый мощный комплекс военной помощи. В частности, речь идет об истребителях МиГ-29, минометах и системах ПВО для Украины.

Также Польша и Украина подписали соглашение о совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.