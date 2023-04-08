Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус. По его словам, мощь государства измеряется далеко не ядерным потенциалом и не вхождением в альянсы.

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Кто сегодня председательствует в мире

Рамиз Юнус подчеркнул, что в политике нет постоянного лидера.

Все говорят, из США сегодня лидер. Почему? Потому что в США ВВП 20%, самая сильная армия. США по всем возможностям номер 1,

– объяснил он.

По его мнению, внимание мира приковано к Китаю, потому что он также имеет 20% ВВП и характеризуется стремительным экономическим развитием.

В то же время, учитывая опыт, наличие ядерного оружия точно не поднимает государство в международном рейтинге. Яркий пример – Германия, которая экономически сильнее ядерной Франции, но и имеет слабее военный потенциал.

Политолог отметил, что весома также и Великобритания – главный союзник в Европе для США.

"Конечно, будущее коллективного Запада даже не говорит, что у них у всех 100% одинаковые интересы. Они исторически не любили друг друга, воевали", – рассказал он.

В настоящее время эти страны объединились вокруг Североатлантического блока и соблюдают определенные правила.

Рамиз Юнус рассказал, какой политики следует придерживаться Украине на международной арене: смотрите видео

Украине не нужно отказываться от перспектив

Рамиз Юнус вспомнил, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал Украине рассмотреть возможность создания нового военно-политического союза, куда войдут Великобритания, Польша, страны Балтии, Украина, Румыния и Турция.

"Это опять же те страны, которые ведут свою политику, не оглядываются ни на кого, ни на какие авторитеты", – подчеркнул он.

По его словам, новые страны Европы, то есть бывшие страны Варшавского договора, в военном плане не так сильны, как Турция или Великобритания. Впрочем, вместе они могли бы представлять определенную силу.

Было бы неплохо, если бы украинское военно-политическое руководство и дипломатия внимательно относились к таким предложениям из главных центров, например Лондона, в плане того, что не нужно обращаться ни на Германию, ни на Францию, ни на Италию – три главных экономики старой Европы,

– объяснил американский политолог.

По его мнению, не стоит забывать и об измене этих стран, из-за которой Грузию и Украину не взяли в НАТО.

Израиль как образец

Американский политолог заявил, что они не желают сильных конкурентов.

"Украина должна исходить из своих собственных национальных интересов. Война дает для этого полное право!" – сосредоточил внимание он.

По его словам, Украина должна правильно направить геополитическую ситуацию, которая сейчас сформировалась.

Не нужно слушать такие страны как Германия, Франция,

– заметил Рамиз Юнус.

По его мнению, следует брать пример с Израиля, который не является членом НАТО и ЕС.

"Какая у них армия, разведка, география! И смотрите, как Израиль держится все годы с момента создания", – объяснил он.

Есть много примеров, которые можно подражать, несмотря на ревнивые отношения Берлина, Парижа и еще кого-то из плеяды.

Визит Владимира Зеленского в Польшу: основное

Визит Владимира Зеленского в Польшу был анонсирован через несколько дней. Он прошел 5 апреля. Президенты выступили с речью перед Королевским замком. Анджей Дуда отметил поддержку Украины, и что никто не сможет этого изменить.

Зеленский и Дуда согласовали новый мощный комплекс военной помощи. В частности, речь идет об истребителях МиГ-29, минометах и системах ПВО для Украины.

Также Польша и Украина подписали соглашение о совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.