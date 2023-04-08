Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус. За його словами, міць держави вимірюється далеко не ядерним потенціалом і не входженням в альянси.

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Хто сьогодні головує у світі

Раміз Юнус наголосив, що у політиці немає постійного лідера.

Усі кажуть, зо США сьогодні лідер. Чому? Тому що у США ВВП 20%, найсильніша армія. США за всіма можливостями номер 1,

– пояснив він.

На його думку, увага світу прикута до Китаю, бо він також має 20% ВВП та характеризується стрімким економічним розвитком.

Водночас, з огляду на досвід, наявність ядерної зброї точно не підіймає державу у міжнародному рейтингу. Яскравий приклад – Німеччина, яка економічно сильніша, ніж ядерна Франція, але й слабша за військовим потенціалом.

Політолог зазначив, що вагомою також є і Великобританія – головний союзник в Європі для США.

"Звісно, майбутнє колективного Заходу навіть не каже, що у них у всіх 100% однакові інтереси. Вони історично не любили один одного, воювали", – розказав він.

Нараз же ці країни об'єдналися довкола Північноатлантичного блоку й дотримуються певних правил.

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Україні не треба відмовлятися від перспектив

Раміз Юнус пригадав, як експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонував Україні розглянути можливість створення нового військово-політичного союзу, куди увійдуть Великобританія, Польща, країни Балтії, Україна, Румунія і Туреччина.

"Це знову ж таки ті країни, які ведуть свою політику, не оглядаються ні на кого, ні на яких авторитетів", – наголосив він.

За його словами, нові країни Європи, тобто колишні країни Варшавського договору, у військовому плані не такі сильні, як Туреччина чи Великобританія. Втім, разом вони могли б представляти певну силу.

Було б непогано, якби українська військово-політичне керівництво й дипломатія уважно ставилася до таких пропозицій з головних центрів, наприклад Лондона, у плані того, що не треба обертатися ні на Німеччину, ні на Францію, ні на Італію – три головні економіки старої Європи,

– пояснив американський політолог.

На його думку, не варто забувати й про зраду з боку цих країн, через яку Грузію та Україну не взяли в НАТО.

Ізраїль як взірець

Американський політолог заявив, що вони не хочуть сильних конкурентів.

"Україна має виходити зі своїх власних національних інтересів. Війна дає для цього повне право!" – зосередив увагу він.

За його словами, Україна має правильно скерувати геополітичну ситуацію, яка зараз сформувалася.

Не потрібно слухати такі країни як Німеччина, Франція,

– зауважив Раміз Юнус.

На його думку, варто брати приклад з Ізраїлю, який не є членом НАТО та ЄС.

"Яка в них армія, розвідка, географія! І дивіться, як Ізраїль тримається всі роки з моменту створення", – пояснив він.

Тож є багато прикладів, які можна наслідувати, не зважаючи на ревниві відносини Берліну, Парижу і ще когось із плеяди.

Візит Володимира Зеленського до Польщі: основне

Візит Володимира Зеленського до Польщі був анонсований за декілька днів. Він відбувся 5 квітня. Президенти виступили з промовою перед Королівським замком. Анджей Дуда наголосив на підтримці України, і що ніхто не зможе цього змінити.

Зеленський та Дуда погодили новий потужний комплекс військової допомоги. Зокрема мовиться про винищувачі МіГ-29, міномети та системи ППО для України.

Також Польща та Україна підписали угоду про спільне виробництво 125-мм танкових боєприпасів.