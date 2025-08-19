19 серпня, 01:01
Без поступок Росії, але з купівлею зброї у США: у FT дізналися, що Київ міг запропонувати Трампу
За інформацією ЗМІ, Україна відкидає територіальні поступки та замороження фронту на Сході. Крім цього, Київ наполягатиме на компенсації за завдані збитки.
Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на документ з конфіденційними пропозиціями, які Україна нібито передала США.
Журналісти ствердують, що мовиться про:
- закупівлю Європою зброї у США на 100 мільярдів доларів – в обмін на гарантії безпеки;
- угоду між Україною та США на 50 мільярдів доларів щодо виробництва дронів із залученням українських компаній;
- відмову від територіальних поступок Росії – ніякого виведення військ із Донеччини та Луганщини, адже це загрожує створенням "плацдарму для швидкого просування російських сил у напрямку Дніпра"
- припинення вогню як перший крок до подальшого мирного врегулювання;
- компенсації для України коштом заморожених російських активів;
- послаблення антиросійських санкцій – але тільки якщо Росія дотримуватиметься майбутньої мирної угоди та "гратиме чесно".