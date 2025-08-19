За інформацією ЗМІ, Україна відкидає територіальні поступки та замороження фронту на Сході. Крім цього, Київ наполягатиме на компенсації за завдані збитки.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на документ з конфіденційними пропозиціями, які Україна нібито передала США. Журналісти ствердують, що мовиться про: закупівлю Європою зброї у США на 100 мільярдів доларів – в обмін на гарантії безпеки;

угоду між Україною та США на 50 мільярдів доларів щодо виробництва дронів із залученням українських компаній;

відмову від територіальних поступок Росії – ніякого виведення військ із Донеччини та Луганщини, адже це загрожує створенням "плацдарму для швидкого просування російських сил у напрямку Дніпра"

припинення вогню як перший крок до подальшого мирного врегулювання;

компенсації для України коштом заморожених російських активів;

послаблення антиросійських санкцій – але тільки якщо Росія дотримуватиметься майбутньої мирної угоди та "гратиме чесно".