Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на документ з конфіденційними пропозиціями, які Україна нібито передала США.

Журналісти ствердують, що мовиться про:

  • закупівлю Європою зброї у США на 100 мільярдів доларів – в обмін на гарантії безпеки;
  • угоду між Україною та США на 50 мільярдів доларів щодо виробництва дронів із залученням українських компаній;
  • відмову від територіальних поступок Росії – ніякого виведення військ із Донеччини та Луганщини, адже це загрожує створенням "плацдарму для швидкого просування російських сил у напрямку Дніпра"
  • припинення вогню як перший крок до подальшого мирного врегулювання;
  • компенсації для України коштом заморожених російських активів;
  • послаблення антиросійських санкцій – але тільки якщо Росія дотримуватиметься майбутньої мирної угоди та "гратиме чесно".