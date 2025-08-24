Під час пресконференції з прем'єром Канади Марком Карні український президент прокоментував питання далекобійних ударів. Раніше ЗМІ писали, що Пентагон наклав заборону.

Деталі передає 24 Канал.

Чи забороняють США Україні далекобійні удари по Росії?

У ЗМІ з'явилася інформація, що Пентагон блокує можливість ударів по Росії далекобійними ракетами. Про це написали The Wall Street Journal.

Видання вказало, що з кінця весни Пентагон не дозволяє Україні застосовувати ракети ATACMS і Storm Shadow проти цілей у Росії. А дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони Піт Гегсет.

Зеленський прокоментував це.

Президент сказав: Україна завдає ударів по російських тилах лише своєю далекобійною зброєю, виробленою в Україні. Зі Сполученими Штатами "такі питання вже не обговорюють".

На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти. Колись це було, ви пам'ятаєте, були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці,

– сказав Зеленський.

Гарант додав: повідомлення ЗМІ про заборону стали для нього новиною.

Важливо! У зверненні до Дня Незалежності Зеленський відповів тим, хто критикує Україну за удари по Росії. "Ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б'є справедливість", – наголосив він.

Які останні удари України по Росії?

24 серпня у Генштабі заявили про ураження Сизранського НПЗ і морського терміналу Усть-Луга.

Що цікаво, тривога лунає і в Криму.