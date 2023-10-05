Не лише стрілецька зброя: що США могли б передати Україні з перехопленої контрабанди з Ірану

Сполучені Штати передали Україні контрабандні іранські боєприпаси та зброю. Те, що американці раптом згадали про зброю, яку впродовж кількох років конфіскують в Ірану, специфічний сигнал.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, нині виникає проблема, що запаси зброї, яку можна дати тут і зараз, починають вичерпуватися.

Зверніть увагу США передали Україні зброю, конфісковану в Ірану

"Пригадую, що минулого літа були цікаві історії про те, звідки у нас взялися іранські снаряди до гаубиць Д-30, але ніби більше подібних історій не було", – мовив Киричевський.

Чому США передали Україні контрабандну іранську зброю: дивіться відео

Раптом згадали про конфісковану зброю

Можливо, передача конфіскованого озброєння пов'язана з тим, що американські військові нарешті знайшли спосіб як позбавитися від надлишкового майна, яке лежить на складах на Близькому Сході й на його зберігання треба витрачати гроші.

Навіщо витрачати гроші, якщо можна просто відправити туди, де це потрібно. Мільйон патронів – це небагато, але нам потрібно. Сподіваюсь, що це не весь масштаб допомоги, який США можуть дати поки у них не вирішені питання з бюджетом,

– зазначив експерт Defence Express.

Під час операції було перехоплено кілька мільйонів патронів, кілька тисяч автоматів, протитанкових ракет тощо. Там навіть була зброя, яка нам може не світити.

Іран контрабандою в Ємен хуситам возить не тільки стрілецьку зброю чи піхотну, але й, наприклад, комплектуючі, які дозволяють на місці зібрати "Шахед", або ж примітивну копію радянської ракети,

– додав Киричевський.

Німеччина говорить, що в пріоритеті засоби ППО, а ракети Taurus не чіпайте. Щодо ракет ATACMS президент Джо Байден не дає чіткої відповіді, мовляв, США опрацювали все, що Україна просила. І тут раптом американці дають мільйон патронів конфіскованих у єменських хуситів.

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