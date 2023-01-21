Військовий експерт оцінив потужність БТР Stryker та припустив, як ЗСУ їх використовуватимуть

У межах нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Україна отримає 90 бронетранспортерів Stryker. Це шасі, що базується на доволі відомому БТР LAV-25, який створили спеціально для США.

Цей бронетранспортер є дійсно хорошою військовою технікою. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Stryker є багатофункціональним бронетранспортером

Так, у Сполучених Штатах навіть створили бригаду, яка має на озброєнні виключно БТР Stryker, але в різних модифікаціях. Мовиться про наступні версії броньованої техніки:

бронетранспортер, де з озброєння лише кулемет;

на Stryker можна встановити модуль з 33-міліметровою гарматою;

або бойовий модуль з 105-міліметровою гарматою. У такий спосіб, ця машина перетворюється у легкий колісний танк;

є варіант з розміщенням на цій машині засобів протиповітряної оборони;

встановлення мінометів тощо.

Крім того, БТР Stryker є дуже мобільними. За потреби вони можуть проїхати сотні кілометрів, вступити в бій та знову здолати чималу відстань.

Катков розповів про переваги БТР Stryker: дивіться відео

Як Україна може застосувати БТР

У нашої держави є кілька варіантів як використовувати бронетранспортер у лавах Збройних Сил. По-перше, ми можемо повторити досвід Сполучених Штатів та застосувати Stryker у схожому форматі бригади.

Інший варіант, коли ми будемо інтегрувати їх в ту систему озброєння, яка в нас є. Тобто замінювати Stryker такі машини як БТР-80, БТР-70 або БТР-60, які досі є на озброєнні й доволі активно експлуатуються,

– сказав військовий експерт.

За його словами, вибір способу застосування бронетранспортерів за українськими захисниками, які розуміють, що краще для нашої держави. Так, формат Stryker-бригади гарно підходить саме США та їхнім умовам ведення бою і використання, у нас же ситуація може відрізнятися.

Ба більше, у нас можуть бути цілком виправдані та доведені бойовим досвідом свої розуміння того, як правильно використовувати колісні бронетранспортери.

Яке ще озброєння отримає Україна

Сполучені Штати 19 січня оголосили новий пакет військової допомоги для нашої держави на суму у розмірі 2,5 мільярда доларів. Він передбачає надання Україні наступного озброєння: