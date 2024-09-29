Точніші за російські: які завдання зможуть виконувати ЗСУ з авіабомбами JSOW

Україна отримає авіабомби JSOW з радіусом до 130 кілометрів, які, ймовірно, будуть додані у пакет військової допомоги від США. Хоч їхнє застосування обмежене через вразливість літаків, дальність ураження все одно допоможе українським військовим.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, зауваживши, що авіабомби JSOW є точніші за російські. Завдяки виробничим можливостям та технологій наша країна може переобладнати їх навіть у ракети з більшою дальністю та потужністю.

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Які завдання зможуть виконувати ЗСУ з авіабомбами JSOW

За словами військового експерта, дальність дії авіабомби становить від 112 до 130 кілометрів. В будь-якому випадку її застосування літак повинен піднятись на висоту від 8 кілометрів. На цій висоті він є вразливий для російських радарів та систем ППО, тому пуск авіабомб біля лінії фронту є неможливий.

Пуски будуть здійснюватись з території України, тому оптимальна глибина удару може бути на відстані 40 – 60 кілометрів. Це нормальна, фронтова глибина ураження, яка нам допоможе,

– зазначив Кузан.

Військовий експерт розповів, що ці американські JSOW є точніші за російські авіабомби. Крім того, вони не поступаються за своєю потужністю таким ракетам, як Storm Shadow або SCALP.

Звісно, що авіабомби не мають такої дальності, як у цих ракет, але їх бойова частина має понад 200 кілограмів. ЗСУ зможуть завдавати удари по російських скупченнях та складах.

Це дуже хороший засіб ураження. Питання полягає в тому, скільки таких авіабомб ми отримаємо. Для їх використання нам доведеться переобладнати наші літаки Міг та "тушки",

– зазначив Кузан.

Крім того, якщо Україна матиме певні виробничі можливості, то за допомогою двигуна ці авіабомби можна переробити на рекету, збільшивши у такий спосіб дальність ураження. Це займе певний час, потребуватиме додаткових коштів, спроможностей та технологій. Однак теоретично наша країна може мати ракету класу "повітря – земля".

Бойова ж частина може не лише пробивати укріплення, а й бути уламковою, тобто зона ураження буде набагато більша.

"Тоді можна буде уражати російські аеродроми, звичайно, що для цього потрібні будуть розвідувальні дані. Однак варто зазначити, що від США публічного дозволу на удари вглиб Росії західною зброєю ми ще не отримали", – додав військовий експерт.

Зверніть увагу! Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що за допомогою цих авіабомб Україна матиме можливість завдавати ударів по російській легкоброньованій техніці, військовій інфраструктурі, системах ППО, РЕБ та розвідці.