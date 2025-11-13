Україна спільно зі США випускає дрони-перехоплювачі проти "Шахедів", – Зеленський
- Україна спільно зі США почала випускати дрони-перехоплювачі для боротьби з російськими безпілотниками.
- Зеленський закликав ЄС подолати розбіжності щодо заморожених російських активів для підтримки української економіки.
Україна, за словами Зеленського, спільно зі Сполученими Штатами почала випускати дрони-перехоплювачі. Вони здатні боротися з ударними безпілотниками Росії
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.
Дивіться також F-16 у небі, "Гарпуни" на морі, танки на суші: що 9 західних коаліцій дали Україні у війні з Росією
Що Зеленський каже про дрони-перехоплювачі?
Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже певний час тому почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі Сполученими Штатами.
Це американо-українське виробництво, спільне виробництво. Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде більше,
– сказав Президент України.
Він підкреслив, що російський диктатор почав кампанію залякування Європи через вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО.
Зеленський закликав союзників з Європейського Союзу подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування є критично важливим для того, щоб постраждала від війни українська економіка могла продовжувати боротьбу з Москвою.
Що про українські дрони кажуть у світі?
До слова, у Bloomberg пояснили, що українські компанії вже не обмежуються забезпеченням фронту дронами, а готуються до виходу на міжнародні ринки та створення спільних виробництв у Європі.
За оцінками аналітиків, Україна щороку виробляє близько 4 мільйонів різних безпілотників – від FPV-дронів до далекобійних ударних систем. Для порівняння, США випускають приблизно 100 тисяч військових апаратів.
Експерти зазначають, що сучасна війна винагороджує швидкість і масштаб, а не коштовні рішення. Саме тому українські підходи до масового виробництва дронів викликають інтерес у країн НАТО, які прагнуть швидко нарощувати власні арсенали.