Україна та Польща спільно протидіятимуть запуску "Північного потоку-2"
Джерело:МЗС України
Україна та Польща домовилися спільно протидіяти запуску "Північного потоку-2". Країни вже звернулися до Німеччини та США з проханням адекватно поставитися до безпекової кризи у регіоні.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба та глава МЗС Польщі Збігнєв Рау зробили спільну заяву щодо ситуації з "Північним потоком-2". У повідомленні мовиться, що єдиною країною у нашому регіоні, яка отримає вигоду від безпекової кризи, є Росія.
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Політики наголосили, що актуальні пропозиції щодо заповнення дефіциту безпеки, який утворюється, не є достатніми для ефективної мінімізації загроз від "Північного потоку-2".
Україна та Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2" ,
– мовиться у заяві.
Це триватиме, доки "не розроблять рішення для подолання безпекової кризи, підтримки країн в їхніх прагненнях стати членами західних демократичних інституцій, мінімізації загроз миру та енергетичній безпеці".
Деталі заяви
- Кулеба і Рау зауважили: рішення будувати "Північний потік-2" створило політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі. Окрім того, це сталося через лічені місяці після вторгнення Росії на українські землі.
- Відмова від спроб зупинити будівництво газопроводу лише ускладнює наявні кризи.
- "Північний потік-2" створив нові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом.
- Також газопровід збільшує деструктивні можливості Росії та поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС.