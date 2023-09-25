Вкладатимуть не лише гроші: про що свідчить спільне виробництво зброї України та США

Президент України Володимир Зеленський напередодні оголосив про історичне рішення щодо спільного виробництва зброї Сполучених Штатів Америки та України. Збройні Сили України показали вагомий результат на полі бою, тому подібна співпраця може бути максимально ефективною.

Таку думку 24 Каналу висловив Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа". Він пояснив, що, крім грошей, можуть вкладати США в Україну.

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Чому це важливо

Досі в США наголошували, що Україні важливо говорити про виробництво власної зброї. І наша держава зробила уже чимало в цьому плані. Адже, переконаний Клочок, ефективні удари по Криму були б неможливими, якби Україна не доклала зусиль до виробництва власної зброї.

Наразі підписання подібних договорів про співпрацю у збройному сенсі свідчать про те, що Україна, попри різні внутрішні проблеми, але з підтримкою Сполучених Штатів Америки буде розвиватися у військово промисловому комплексі. Адже зараз це надважливою для виживання Україні як нації.

Ми повинні мати власну зброю, власне виробництво і бути менш залежними від партнерів,

– наголосив аналітик.

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Перспективи рішення

Важливо, щоб Сполучені Штати Америки планували інвестувати в Україну не лише гроші, і технології, наголосив Клочок. Адже наразі відомо про наміри інвестування підприємства Rheinmetall на виробництво танків в Україні, уже є підписаний контракт на виробництво Bayraktar.

Так Україна зможе перейти найближчим часом на серйозну стратегію зміцнення армії та її оборонних потужностей.

Після підписання подібних меморандумів, я маю стійке переконання, що всі у США: і республіканці, і демократи розуміють необхідність в довгостроковій перспективі співпраці з Україною,

– зауважив Клочок.

Однак поряд з цим потрібно уже ухвалити низку рішень на законодавчому рівні щодо спрощення ведення бізнесу, податкової системи, контролю, адміністрування податків тощо. Над цим потрібно багато працювати, наголосив аналітик.

Що відомо про рішення щодо співпраці США та України