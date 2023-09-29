Почнемо реалізовувати дуже скоро, – Єрмак заявив, що Україна виготовлятиме власні засоби ППО

У війні проти Росії Україна покладається не лише на міжнародних партнерів. Наша держава працює над тим, щоб нарощувати власне виробництво зброї. Зокрема, планують виготовляти власні засоби ППО.

Тож, варто очікувати на те, що Україна займатиметься виготовленням вітчизняних систем ППО. Для цього до нашої держави навідаються фахівці, розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Україна створюватиме власні системи ППО

Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Незабаром до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО,

– розповів керівник ОП.

У НАТО підтримують розвиток української оборонної промисловості

З січня по липень 2023 року, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна вробила вдесятеро більше боєприпасів, ніж за весь минулий рік.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що зброя для нашої держави – шлях до миру. Відтак, українцям необхідні засоби, щоб вести війну. І без відповідної промисловості просто не буде оборони.

Україні потрібні засоби, високої якості, у великій кількості і швидко,

– наголосив генсек НАТО.

Винахідливість української оборонної промисловості Столтенберг оцінив високо. Він зазначив, що наша держава впроваджує інновації "від безпілотників до розмінувань". І робить це з блискавичною швидкістю.

За словами генсека НАТО, чим сильнішою на полі бою буде Україна, тим сильнішою буде позиція нашої держави за столом переговорів.

Тому, хоча це може звучати як парадокс, зброя для України – це шлях до миру,

– наголосив Єнс Столтенберг.

Звернімо увагу, що німецький концерн Rheinmetall створить підприємство спільно з концерном "Українська оборонна промисловість". Спільне виробництво працюватиме у Києві. Воно займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням. А ще – збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів.