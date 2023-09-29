Начнем реализовывать очень скоро, – Ермак заявил, что Украина будет производить собственные средства ПВО

В войне против России Украина полагается не только на международных партнеров. Наше государство работает над тем, чтобы наращивать собственное оружейное производство. В частности, планируют производить собственные средства ПВО.

Следовательно, стоит ожидать, что Украина будет заниматься изготовлением отечественных систем ПВО. Для этого наше государство посетят специалисты, рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Украина будет создавать собственные системы ПВО

Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. В скором времени к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, прежде всего средств ПВО,

– рассказал руководитель ОП.

В НАТО поддерживают развитие украинской оборонной промышленности

С января по июль 2023 года, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, Украина произвела в десять раз больше боеприпасов, чем за весь прошлый год.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что оружие для нашего государства – путь к миру. Следовательно, украинцам необходимы средства, чтобы вести войну. И без соответствующей промышленности попросту не будет обороны.

Украине нужны средства, высокого качества, в большом количестве и быстро,

– подчеркнул генсек НАТО.

Изобретательность украинской оборонной промышленности Столтенберг высоко оценил. Он отметил, что наше государство внедряет инновации "от беспилотников до разминирования". И делает это с молниеносной быстротой.

По словам генсека НАТО, чем сильнее на поле боя будет Украина, тем сильнее будет позиция нашего государства за столом переговоров.

Поэтому, хотя это может звучать как парадокс, оружие для Украины – это путь к миру,

– подчеркнул Йенс Столтенберг.

Обратим внимание, что немецкий концерн Rheinmetall создаст предприятие совместно с концерном "Украинская оборонная промышленность". Совместное производство будет работать в Киеве. Он будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием. А еще – сбором, производством и разработкой военных транспортных средств.