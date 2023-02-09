Укроборонпром показав перші результати спільного виробництва з країною-членом НАТО

Для боротьби з ворогом Україна не лише закуповує та отримує боєприпаси у західних партнерів, але й виготовляє свої. Зокрема, для цього наша держава об'єдналася з однією з країн-членів Північноатлантичного альянсу.

У співпраці з нею державний концерн "Укроборонпром" почав спільно виробляти міни калібру 120 міліметрів. Ба більше, завдяки укладеному контракту з Міноборони України на постачання цих засобів ураження, незабаром ці подарунки для ворога отримають українські військові.

До теми Укроборонпром розгорнув серійне виробництво осколкових мін в одній з країн-членів НАТО

Що відомо про новенькі міни

Як повідомили в "Укроборонпромі", 120-міліметрові міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності для цього розосереджені, а одна з їх частин розташована в одній з європейських держав. Зазначимо, що у концерні не повідомили де саме виготовляють боєприпаси.

Такий калібр мін у державному концерні обрали не просто так.

120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників,

– підкреслили в "Укроборонпромі".

Технічні характеристики 120-міліметрової міни

За даними "Укроборонпрому", міна, яку розробляють спільно з країною-членом НАТО, здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку. Дістати ворожі цілі 120-міліметровий міномет може на відстані до 7 кілометрів, а з сучасними боєприпасами – до 8.

Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 метрів до 60 метрів, а розліт осколків може сягати 250 метрів,

– розповіли в концерні.

І якщо серійне виробництво "Укроборонпрому" за кордоном 82-міліметрових мінометних пострілів здійснюється технологіями концерну та руками його фахівців, то ця міна є спільною із західними союзниками розробкою.

Виготовлення снарядів "Укроборонпромом"