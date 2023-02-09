Укроборонпром показал первые результаты совместного производства со страной-членом НАТО

Для борьбы с врагом Украина не только закупает и получает боеприпасы у западных партнеров, но и производит свои. В частности, для этого наше государство объединилось с одной из стран-членов Североатлантического альянса.

В сотрудничестве с ней государственный концерн "Укроборонпром" начал совместно производить мин калибра 120 миллиметров. Более того, благодаря заключенному контракту с Минобороны Украины на поставки этих средств поражения, вскоре эти подарки для врага получат украинские военные.

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Что известно о новеньких минах

Как сообщили в "Укроборонпроме", 120-миллиметровые мины производятся по современным технологиям. Производственные мощности для этого рассредоточены, а одна из их частей расположена в одном из европейских государств. Отметим, что в концерне не сообщили, где именно производят боеприпасы.

Такой калибр мин в государственном концерне выбрали не просто так.

120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков.

– подчеркнули в "Укроборонпроме".

Технические характеристики 120-миллиметровой мины

По данным "Укроборонпрома", разрабатываемая совместно со страной-членом НАТО мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику. Достать вражеские целые 120-миллиметровый миномет может на расстоянии до 7 километров, а с современными боеприпасами – до 8.

Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 метров, а разлет осколков может достигать 250 метров,

– рассказали в концерне.

И если серийное производство "Укроборонпрома" за рубежом 82-миллиметровых минометных выстрелов осуществляется технологиями концерна и руками его специалистов, то эта мина совместная с западными союзниками разработка.

Изготовление снарядов "Укроборонпромом"