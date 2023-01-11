Речь идет о 82-мм осколочных минах, количество осколков в которых будет превышать стандарт. Так, их количество в боеприпасах будет увеличено в 2-2,5 раза.

Интересно Укроборонпром переходит в финальную стадию испытаний украинского ударного беспилотника

Что известно об усовершенствованной мине

Кроме количества осколков, поработали и над их размерами и формой. Так, по данным "Укроборонпрома", в штатной мине при разрыве:

количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должны достигать 198 единиц,

на расстоянии 10 метров – 70 единиц,

на расстоянии 15 метров – 41 единица.

В новом боеприпасе их количество достигает 460, 140 и 69 осколков соответственно. Следовательно, эта усовершенствованная "Укроборонпромом" мина в разы лучше штатной.

Также в государственном концерне подчеркнули, что эта осколочная мина предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров. Поэтому улучшение этих боеприпасов и их отлаженное изготовление на мощностях страны-члена НАТО позволит еще эффективнее украинским военным приближать день Победы.

Вероятно, говорится о Чехии

Заметим, что в Укроборонпроме не сообщили, о какой стране-члене НАТО идет речь. Однако известно, что еще в начале ноября 2022 года Украина и Чехия, которая является членом Альянса, подписали договор о создании общего оборонного кластера. Он включает, в частности, сотрудничество в сфере высоких технологий.

Создание такого общего оборонного кластера предполагает:

производство военной техники,

увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров – как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах,

разных калибров – как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах, строительство сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ,

сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

Изготовление снарядов "Укроборонпромом"