Мобілізація авто в Україні: що про це відомо та як відбувається процес

14 серпня 2023, 10:58
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В Україні триває проведення загальної мобілізації. Під час воєнного стану можуть навіть вилучити автомобілі на потреби ЗСУ.

Щокварталу МВС подає до ТЦК дані про реєстрацію або перереєстрацію транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути передані на потреби ЗСУ й інших військових формувань під час воєнного стану. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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У кого не можуть забрати автомобілі на потреби ЗСУ

У перелік входять:

  • дипломатичні та консульські установи інших держав;
  • представництва міжнародних та іноземних організацій;
  • іноземці та люди, які взагалі не мають громадянства;
  • банки державного сектору;
  • підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;
  • підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.

Що відомо про мобілізацію машин

Мобілізація транспорту відбувається тільки через ТЦК. Власники авто мають право обрати, яку машину віддати для ЗСУ, а яку залишити собі.

Під час процесу вилучення авто має бути:

  • задокументовано технічний стан та мобілізаційна готовність автомобіля,
  • його залишкова (балансова) вартість;
  • незалежна оцінка транспортного засобу (проводиться за ініціативою власника та його коштом).

Зазначимо, що повернення транспортних засобів відбувається протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через ТЦК і СП. Тому керівники підприємств, установ та організацій можуть звернутися до військкомату і написати заяву на повернення транспорту.

Кого можуть призвати у вересні

Повістку у вересні мають право вручити таким категоріям громадян:

  • придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду або без нього;
  • чоловіки віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;
  • призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу. Вони підписують контракт безпосередньо з ЗСУ;
  • зняті та виключені з військового обліку чоловіки, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.

Автор: Софія Ропан