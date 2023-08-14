Мобилизация авто в Украине: что об этом известно и как происходит процесс

14 августа 2023, 10:58
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В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Во время военного положения могут даже изъять автомобили на нужды ВСУ.

Ежеквартально МВД представляет в ТЦК данные о регистрации или перерегистрации транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций и могут быть переданы на нужды ВСУ и других военных формирований во время военного положения. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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У кого не могут забрать автомобили на нужды ВСУ

В список входят:

  • дипломатические и консульские учреждения других стран;
  • представительства международных и зарубежных организаций;
  • иностранцы и люди, вообще не имеющие гражданства;
  • банки государственного сектора;
  • предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;
  • предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.

Что известно о мобилизации машин

Мобилизация транспорта производится только через ТЦК. Владельцы авто имеют право выбрать, какую машину отдать для ВСУ, а какую оставить себе.

Во время процесса изъятия авто должно быть:

  • задокументировано техническое состояние и мобилизационная готовность автомобиля,
  • его остаточная (балансовая) стоимость;
  • независимая оценка транспортного средства (проводится по инициативе владельца и его средства).

Отметим, что возврат транспортных средств производится в течение 30 календарных дней с даты объявления демобилизации через ТЦК и СП. Поэтому руководители предприятий, учреждений и организаций могут обратиться в военкомат и написать заявление на возвращение транспорта.

Кого могут призвать в сентябре

Повестку в сентябре имеют право вручить таким категориям граждан:

  • пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без него;
  • мужчины от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
  • призывники от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу. Они подписывают контракт непосредственно с ВСУ;
  • сняты и исключены из военного учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения.

Автор: Софія Ропан