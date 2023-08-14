Мобилизация авто в Украине: что об этом известно и как происходит процесс

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Во время военного положения могут даже изъять автомобили на нужды ВСУ.

Ежеквартально МВД представляет в ТЦК данные о регистрации или перерегистрации транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций и могут быть переданы на нужды ВСУ и других военных формирований во время военного положения. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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У кого не могут забрать автомобили на нужды ВСУ

В список входят:

дипломатические и консульские учреждения других стран;

представительства международных и зарубежных организаций;

иностранцы и люди, вообще не имеющие гражданства;

банки государственного сектора;

предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;

предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.

Что известно о мобилизации машин

Мобилизация транспорта производится только через ТЦК. Владельцы авто имеют право выбрать, какую машину отдать для ВСУ, а какую оставить себе.

Во время процесса изъятия авто должно быть:

задокументировано техническое состояние и мобилизационная готовность автомобиля,

его остаточная (балансовая) стоимость;

независимая оценка транспортного средства (проводится по инициативе владельца и его средства).

Отметим, что возврат транспортных средств производится в течение 30 календарных дней с даты объявления демобилизации через ТЦК и СП. Поэтому руководители предприятий, учреждений и организаций могут обратиться в военкомат и написать заявление на возвращение транспорта.

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Повестку в сентябре имеют право вручить таким категориям граждан: