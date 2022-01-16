В Україні набули чинності норми мовного закону про друковані ЗМІ: що зміниться

Відтепер усі друковані видання в Україні, які публікуються російською мовою, можуть отримати штраф. Адже з 16 січня набули чинності відповідні зміни до законодавства.

Що передбачають нові зміни та кого можуть покарати штрафом – розповідаємо далі.

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Що змінюють норми закону про мову

Відтепер російськомовні друковані ЗМІ тепер зможуть розповсюджуватися на території країни, якщо, "одночасно видаватиметься тираж цього видання державною мовою". Водночас є важлива умова.

Версії різними мовами мають видаватися в один день під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку,

– мовиться у тексті закону.

Для переходу на державну мову в газет і журналів було понад 2,5 роки, від ухвалення закону. Тепер за порушення штрафуватимуть.

Як каратимуть порушників

За дотриманням вимог закону стежитимуть в Офісі уповноваженого із захисту державної мови. Як розповіла у коментарі "Радіо Свобода" медіаюристка Людмила Панкратова, порушникам доведеться сплачувати чималі суми штрафів.

За перший випадок порушення передбачається штраф від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 січня 2022 у частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень становить 1240,5 гривень – 24 канал), якщо таке порушення зафіксують протягом року вдруге, штраф зростає до 700 неоподаткованих мінімумів,

– пояснила Панкратова.

Такі норми закону не поширюватимуться на друковані ЗМІ, що видаються кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською чи іншою офіційною мовою Євросоюзу до 16 липня 2024 року.

Зауважимо, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Він набув чинності 16 липня того самого року.

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