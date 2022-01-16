В Украине вступили в силу нормы языкового закона о печатных СМИ: что изменится
Источник:24 канал
Теперь все печатные издания в Украине, которые публикуются на русском языке, могут получить штраф. С 16 января вступили в силу соответствующие изменения в законодательство.
Что предполагают новые изменения и кого могут наказать штрафом – рассказываем дальше.
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Что меняют нормы закона о языке
Теперь русскоязычные печатные СМИ теперь смогут распространяться на территории страны, если "одновременно будет издаваться тираж этого издания на государственном языке". В то же время есть важное условие.
Версии на разных языках должны издаваться в один день под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати,
– говорится в тексте закона.
Для перехода на государственный язык у газет и журналов было более 2,5 лет от принятия закона. Теперь за нарушение будут штрафовать.
Как будут наказывать нарушителей
За соблюдением требований закона будут следить в Офисе уполномоченного по защите государственного языка. Как рассказала в комментарии "Радио Свобода" медиа-юрист Людмила Панкратова, нарушителям придется платить большие суммы штрафов.
За первый случай нарушения предусматривается штраф от 400 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 января 2022 года в части квалификации административных или уголовных правонарушений составляет 1240,5 гривен – 24 канал), если такое нарушение зафиксируют в течение года второй раз, штраф растет до 700 необлагаемых налогом минимум
– объяснила Панкратова.
Отметим, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Он вступил в силу 16 июля того же года.
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