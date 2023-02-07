В Україні офіційно продовжили воєнний стан та мобілізацію

7 лютого в Україні продовжили строки дії воєнного стану та загальної мобілізації. У Верховній Раді схвалили відповідне рішення.

Зазначимо, що воєнний стан – це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії чи нападу.

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Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні

Парламент схвалив закон про продовження строку дії воєнного стану. "За" проголосували 348 депутатів.

Дія буде продовжена з 19 лютого 2023 року і триватиме знову 90 днів.

Окрім цього, Рада схвалила закон про продовження строку дії загальної мобілізації. "За" – 344 депутати.

Це вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення:

Теж строк з 19 лютого 2023 року і триватиме знову 90 днів,

– наголосив депутат Ярослав Железняк.

Під час дії воєнного стану можуть бути заборони та обмеження на: