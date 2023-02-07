В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию

7 февраля в Украине продлили сроки действия военного положения и общей мобилизации. В Верховной Раде одобрили соответствующее решение.

Отметим, что военное положение – это специальный правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно.

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Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Парламент одобрил закон о продлении срока действия военного положения. "За" проголосовали 348 депутатов.

Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней.

Кроме того, Рада одобрила закон о продлении срока действия общей мобилизации. "За" – 344 депутата. Также срок с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней,

– подчеркнул депутат Ярослав Железняк. Во время действия военного положения могут быть запреты и ограничения на: передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов и так далее. Напомним, что накануне Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Это проекты законов от 6 февраля 8419 и 8420. Будет ли дополнительная мобилизация в Украине Ранее заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила, что в настоящее время в Украине не ожидается дополнительной мобилизации. По ее словам, пока в рядах Вооруженных Сил Украины достаточно людей, однако в случае изменения ситуации на линии фронта в Украине может быть проведена дополнительная мобилизация. Она подчеркнула, что ход мобилизации будет зависеть исключительно от ситуации на фронте. При этом заместитель министра обороны Украины не исключает, что армии, возможно, потребуются дополнительные люди, однако этого может и не понадобиться.

Это уже шестое голосование парламента за военное положение с начала войны. До этого Рада уже одобряла подобные решения: