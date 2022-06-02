В Україні йде "війна на виснаження", яка, найімовірніше, закінчиться переговорами, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що війна в України закінчиться за столом переговорів, але Росія зазнає більших втрат. Однак варто готуватися до тривалої "війни на виснаження".

Українці платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою, – генсек НАТО

Відповідну заяву Столтенберг зробив після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом. Він переконаний, що війна Росії проти України "закінчиться за столом переговорів".

До речі НАТО не передбачає помсти від Росії за рішення США поставити Україні сучасне озброєння

Також Столтенберг наголосив, що Україна потребує підтримки Альянсу. Прогнозуючи кінець війни, генсек НАТО сказав, що війни за своєю природою непередбачувані.

Тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи,

– сказав він.

За його словами, вторгнення Росії перетворилося на "війну на виснаження", де українці "платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою". Водночас Столтенберг впевнений, що "Росія зазнає ще більших втрат".

Столтенберг відзначив роль США та невдачу Путіна

Столтенберг відзначив роль США у підтримці України. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".

Як відомо, Сполучені Штати Америки 1 червня схвалили 11 пакет військової допомоги Україні. Він включатиме надання реактивних систем залпового вогню HIMARS, Javelin, гелікоптери, ракети, боєприпаси, радари тощо.

Американські ракетні системи залпового вогню здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри. Це більше, ніж у будь-якої іншої артилерійської зброї, яка є в України.

Окрім того, генсек НАТО наголосив, що Володимир Путін не хотів розширення Альянсу, що стало приводом для війни в Україні. Та в підсумку вже найближчим часом до НАТО можуть приєднатися ще дві країни – Фінляндія та Швеція.

Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вдерся в Україну, але він отримує більше,

– резюмував він.

Уряди Швеції та Фінляндії 18 травня офіційно подали заявку на вступ до НАТО. Уже на наступному саміті НАТО влітку скандинавські країни можуть приєднатися до Альянсу.

Якщо Фінляндія та Швеція таки подолають "блок" Туреччини і вступлять до НАТО, то Росія фактично втратить контроль над Балтійським морем. Альянс зможе розмістити свої війська на шведському острові Готланд.

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