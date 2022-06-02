В Украине идет "война на истощение", которая, скорее всего, закончится переговорами - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что война в Украине закончится за столом переговоров, но Россия несет большие потери. Однако следует готовиться к длительной "войне на истощение".

Украинцы платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя, – генсек НАТО

Соответствующее заявление Столтенберг сделал после встречи с президентом США Джозефом Байденом. Он убежден, что война России против Украины "окончится за столом переговоров".

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Также Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке Альянса. Прогнозируя конец войны, генсек НАТО сказал, что войны по своей природе непредсказуемы.

Поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе,

– сказал он.

По его словам, вторжение России превратилось в "войну в истощение", где украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя". В то же время Столтенберг уверен, что "Россия терпит еще большие потери".

Столтенберг отметил роль США и неудачу Путина

Столтенберг отметил роль США в поддержке Украины. По его словам, поддержка США "изменяет ситуацию на поле боя каждый день".

Соединенные Штаты Америки 1 июня одобрили 11 пакет военной помощи Украине. Он будет включать предоставление реактивных систем залпового огня HIMARS, Javelin, вертолеты, ракеты, боеприпасы, радары и т.д.

Американские ракетные системы залпового огня способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. Это больше, чем у любого другого артиллерийского оружия, которое есть у Украины.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что Владимир Путин не хотел расширения Североатлантического союза, что стало поводом для войны в Украине. Но в итоге уже в ближайшее время в НАТО могут присоединиться еще две страны – Финляндия и Швеция.

Президент Путин хотел меньше НАТО, и потому он ворвался в Украину, но он получает больше,

– резюмировал он.

Правительства Швеции и Финляндии 18 мая официально подали заявку на вступление в НАТО . На следующем саммите НАТО летом скандинавские страны могут присоединиться к Альянсу.

Если Финляндия и Швеция преодолеют "блок" Турции и вступят в НАТО, то Россия фактически потеряет контроль над Балтийским морем. Альянс сможет разместить свои войска на шведском острове Готланд.

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