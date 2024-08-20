Повернення до релігії: що тепер мають робити громади УПЦ МП

Верховна Рада остаточно припинила в Україні діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Москвою. Це важливе рішення, яке знищує ще один центр ідеологічного і політичного, а не тільки релігійного впливу Кремля на Україну.

Усі ми прекрасно розуміємо, що Російська православна церква упродовж століть використовувалася Москвою як інструмент русифікації та деградації України. Останніми роками вона стала ще й церквою війни. Церквою, очільник якої патріарх Кіріл та інші священники відкрито закликають до знищення України, підтримують агресивну російську армію, байдуже ставляться до людей, які з формального погляду є їхньою паствою.

Читайте також Відбити Курську область Росія зможе за однієї умови

Як закон втілюватиметься у життя

Закон вступає в дію через 30 днів після того, як його підпише президент Володимир Зеленський. Однак для релігійних громад УПЦ МП є 9 місяців для того, щоб навести докази остаточного розриву з РПЦ. Я впевнений, що зараз очільники УПЦ МП будуть доводити, що цей закон взагалі їх не стосується. Мовляв, вони ухвалили рішення про розрив взаємин з РПЦ ще 2022 року на соборі, де було заявлено про самостійність УПЦ МП.

Але досі ніхто в очі не бачив ухваленого на цьому соборі статуту УПЦ МП. Та, ба більше, відомо, що у цьому статуті є посилання на грамоту попереднього московського патріарха і підкреслюється, що "взаємини зі світовим православ'ям відбувається за посередництвом РПЦ".

Однак УПЦ МП, як і РПЦ розірвала взаємини зі світовим православ'ям. Вони відмовилися від спілкування з вселенським патріархом Варфоломієм після того, як він надав Томос українським вірянам для створення незалежної автокефальної церкви в Україні.

Формально, УПЦ МП є навіть не церквою, а частиною секти, яка очолюється не митрополитом Онуфрієм, а російським патріархом Кірілом. Церквою, яка пішла на демонстративний розрив зі світовим православ'ям, погодилася на перетворення з православної церкви на церкву Владіміра Путіна. Саме з цією церквою Путіна УПЦ МП і має за 9 місяців розірвати взаємини, щоб вже ніколи більше не асоціюватися з окупантами.

Цікаво Для чого Путін поїхав в Азербайджан

Повернення до релігії

Важливо нагадати, що ніяких реальних проблем щодо розірвання взаємин з РПЦ в УПЦ МП взагалі нема. Прекрасний приклад – це те, як вчинила Старообрядницька церква України ще у 2022 році. Вона чітко повідомила, що більше немає ніяких зв'язків з релігійним центром у Росії й звернулася до старообрядницького митрополита у румунській Браїлі з проханням, щоб він прийняв вірян з України під свій омофор.

Це при тому, що старообрядці мають набагато більше взаємин з релігійним центром у Москві, ніж УПЦ МП. Чому? Бо зв'язків зі світовим православ'ям у старообрядців немає, але вони знайшли вихід, який допоміг їм стати українською православною громадою на українській землі.

В УПЦ МП також є вихід – повернутися до світового православ'я, зрештою повернутися до справжньої, а не політизованої віри. Відмовитися від будь-яких зв'язків з РПЦ та іншими церквами, які підтримують людиноненависницьку діяльність патріарха Кіріла та синоду РПЦ. У діалозі з вселенським патріархом Варфоломієм можна знайти інструменти, які допоможуть створити канонічну та автокефальну православну церкву за участю вірян УПЦ МП.

Рекомендуємо Бізнес по-британськи: які є можливості для українців

Мовиться про повернення до канонічної церкви України, яка з'явилася на українській землі і є продовжувачкою традицій Київської митрополії, яка почала існувати ще в ті часи коли на місці Москви навіть селищ не було, не те що міської забудови.

А от як буде відбуватися об'єднання колишньої російської релігійної церкви, що втратила зв'язок зі світовим православ'ям, та канонічної православної церкви України – має вирішувати вселенський патріарх, а не митрополит Онуфрій чи інші члени синоду УПЦ МП.