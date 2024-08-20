Возвращение к религии: что теперь должны делать общины УПЦ МП

Верховная Рада окончательно прекратила в Украине деятельность религиозных организаций, связанных с Москвой. Это важное решение, которое уничтожает еще один центр идеологического и политического, а не только религиозного влияния Кремля на Украину.

Все мы прекрасно понимаем, что Русская православная церковь на протяжении веков использовалась Москвой как инструмент русификации и деградации Украины. В последние годы она стала еще и церковью войны. Церковью, глава которой патриарх Кирилл и другие священники открыто призывают к уничтожению Украины, поддерживают агрессивную российскую армию, равнодушно относятся к людям, которые с формальной точки зрения являются их паствой.

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Как закон будет воплощаться в жизнь

Закон вступает в действие через 30 дней после того, как его подпишет президент Владимир Зеленский. Однако для религиозных общин УПЦ МП есть 9 месяцев для того, чтобы привести доказательства окончательного разрыва с РПЦ. Я уверен, что сейчас руководители УПЦ МП будут доказывать, что этот закон вообще их не касается. Мол, они приняли решение о разрыве взаимоотношений с РПЦ еще в 2022 году на соборе, где было заявлено о самостоятельности УПЦ МП.

Но до сих пор никто в глаза не видел принятого на этом соборе устава УПЦ МП. И, более того, известно, что в этом уставе есть ссылка на грамоту предыдущего московского патриарха и подчеркивается, что "взаимоотношения с мировым православием происходит через посредничество РПЦ".

Однако УПЦ МП, как и РПЦ разорвала взаимоотношения с мировым православием. Они отказались от общения с вселенским патриархом Варфоломеем после того, как он предоставил Томос украинским верующим для создания независимой автокефальной церкви в Украине.

Формально, УПЦ МП является даже не церковью, а частью секты, которая возглавляется не митрополитом Онуфрием, а российским патриархом Кириллом. Церковью, которая пошла на демонстративный разрыв с мировым православием, согласилась на превращение из православной церкви в церковь Владимира Путина. Именно с этой церковью Путина УПЦ МП и должна за 9 месяцев разорвать отношения, чтобы уже никогда больше не ассоциироваться с оккупантами.

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Возвращение к религии

Важно напомнить, что никаких реальных проблем по разрыву отношений с РПЦ в УПЦ МП вообще нет. Прекрасный пример – это то, как поступила Старообрядческая церковь Украины еще в 2022 году. Она четко сообщила, что больше нет никаких связей с религиозным центром в России и обратилась к старообрядческому митрополиту в румынской Браиле с просьбой, чтобы он принял верующих из Украины под свой омофор.

Это при том, что старообрядцы имеют гораздо больше взаимоотношений с религиозным центром в Москве, чем УПЦ МП. Почему? Потому что связей с мировым православием у старообрядцев нет, но они нашли выход, который помог им стать украинской православной общиной на украинской земле.

В УПЦ МП также есть выход – вернуться к мировому православию, в конце концов вернуться к настоящей, а не политизированной вере. Отказаться от любых связей с РПЦ и другими церквями, которые поддерживают человеконенавистническую деятельность патриарха Кирилла и синода РПЦ. В диалоге с вселенским патриархом Варфоломеем можно найти инструменты, которые помогут создать каноническую и автокефальную православную церковь с участием верующих УПЦ МП.

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Речь идет о возвращении к канонической церкви Украины, которая появилась на украинской земле и является продолжательницей традиций Киевской митрополии, которая начала существовать еще в те времена, когда на месте Москвы даже поселков не было, не то что городской застройки.

А вот как будет происходить объединение бывшей российской религиозной церкви, потерявшей связь с мировым православием, и канонической православной церкви Украины – должен решать вселенский патриарх, а не митрополит Онуфрий или другие члены синода УПЦ МП.