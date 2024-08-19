Физическая возможность поставки есть. Вопрос в объемах. В таком случае топливо пойдет через украинскую ГТС в страны ЕС. То есть формально Россия станет одним из транзитеров, но не поставщиком. Украина сохранит транзитный статус. Возникает вопрос – а зачем это Владимиру Путину и что мы с этого будем иметь.

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Итак, сначала об интересах России. В случае сделки далеко не факт, что все объемы газа будут физически добыты Азербайджаном. Топливо может продавать SOCAR, но где его приобрели – на своих буровых или, условно, на контрольно-измерительной станции "Елец" в России – другой вопрос. Для наших европейских партнеров главным будет то, что формально газ будет "азербайджанским".

Это часть общего тренда давления на Россию со стороны бывших "союзных республик". Напомню, что Кремль последовательно ограничивал доступ третьих стран к системе нефти и газопроводов. Вплоть до "аварий" в результате одной из которых, например, Туркменистан, потерял возможности экспорта в ЕС.

Но ситуация меняется, и сейчас Россия постепенно сдает позиции. Так, в нефтепроводе "Дружба" появилась казахская нефть. В ЕСГ "Газпрома" может появиться азербайджанский газ.

Где здесь интересы Путина

По моему мнению, здесь есть несколько аспектов.

Часть "азербайджанского газа" может иметь "российское происхождение". Но, подчеркну, вероятнее всего лишь часть. Ильхам Алиев (президент Азербайджана – 24 Канал) заинтересован в расширении возможностей торговли газом и нефтью третьих стран. Здесь Россия лишь один из возможных участников схемы.

Эта схема сохраняет (а может и увеличить) объемы поставок газа через территорию Турции и далее в ЕС. Эти маршруты, кстати, не прекращали работы. Турецкая республика достигла цели стать газовым хабом для Европы и имеет "вход" из как минимум шести стран. Продает без проблем, однако может выбирать партнеров.

Договоренности по азербайджанскому газу имеют не только экономическое измерение. Россия активно разгоняет тему "украинского следа" в подрыве "Северных потоков" (демонстрируя "непредсказуемость" официального Киева) и при этом подчеркнуто демонстрируя свою "договороспособность" на чувствительные для ЕС темы. Кремль создает рамки, которые позволят "сохранить лицо" европейским чиновникам – формально поставки будут не российскими.

Заметьте К Рождеству россиянам на фронте будет несладко на фронте

Что из этого имеют Турция и Азербайджан

Пока судить сложно, но на поверхности лежат несколько направлений.

1. Коридор Север – Юг. Россия крайне заинтересована в реализации этого проекта, но имела свои виды, в частности в случае реализации проекта "зангезурского коридора" контролировать физически (охраняя, например, подразделениями пограничников). Но здесь совпадают несколько событий. Во-первых, в Армении и Азербайджане почти синхронно заговорили о переносе обсуждения пункта о "разблокировании транспортных коммуникаций" (пункт 9 трехстороннего заявления от 2020 года) на "следующий этап диалога". При этом не исключено, что идея будет реализована как проект под международным контролем или защитой. Еще раз, международным, но не российским.

2. Общий процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в котором Россия будет играть все меньшую роль.

3. Турция, как упоминал выше, существенно усиливает свои позиции, делая Россию зависимой по продаже своего газа на европейском рынке.

4. Турция получает механизмы давления на Иран в вопросах восстановления (и частично сооружения) газопроводов, соединяющих иранскую систему с TANAP. А это возможность получения бонусов в политической игре в регионе.

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Что получает Украина

А это зависит от того, какую цель мы ставим. Не стоит забывать о нашей зависимости от поставок нефтепродуктов и газа. Азербайджанская или турецкая сторона являются приемлемыми (с политической точки зрения) партнерами.

Вопрос сохранения или увеличения военной помощи со стороны стран ЕС. Приемлемая и необходимая тема.

Создание нефтеперерабатывающих мощностей в стране? А почему бы и нет? Если тот же азербайджанский SOCAR получает условия для строительства НПЗ, мы имеем топливо. А Россия вряд ли будет атаковать этот объект, учитывая газовые вопросы и возможную негативную реакцию Алиева (точнее Эрдогана и Алиева).

Ну и наконец, в случае удержания Курской области это дополнительный пункт на консультациях о возможных границах переговорного процесса. Азербайджанский газ может пойти разными маршрутами, Суджа не единственный "вход" в нашу ГТС. Но важный и удобный. То есть работа станции – обсуждаемая тема.