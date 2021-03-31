В Україні запрацював Центр інформаційної безпеки

В Україні 31 березня офіційно почав працювати Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Як зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, тепер наша країна має державний механізм протидії дезінформації.

Ткаченко додав, що центр під головуванням Любові Цибульської захищатиме інформаційний простір від викривлень та вкидів.

Важливо Бій – фейкам: Центр інформаційної безпеки очолила Любов Цибульська

Міністр культури та інформаційної політики зауважив, що серед головних завдань новоствореного центру буде швидке реагування на фейки, а також на промоцію українських наративів.

У структурі діятиме при МКІП, але у співпраці з Центром протидії дезінформації РНБО, за яким лишається безпекова функція і перспектива міжнародного хабу,

– пояснив Ткаченко.

Він додав, що робота центру має передусім просвітницьку функцію: розвінчування фейків в українському інформпросторі. Це досягатимуть завдяки:

стратегічним комунікаціям, що включають розробку контрнаративів Росії, проведення інформкампаній, включенням українських наративів у щоденну комунікацію уряду;

створення онлайн-ресурсу, який активно реагуватиме на інформаційні атаки;

регулярне сповіщення про гібридну агресію з боку Росії на міжнародному рівні, спільне напрацювання механізмів з протидії дезінформації з міжнародними партнерами.

Ткаченко наголосив, що українці мають вміти розрізняти реальні факти від вигаданих провокацій Росії і масово ставати медіаграмотними.