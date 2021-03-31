В Україні запрацював Центр інформаційної безпеки

В Україні 31 березня офіційно почав працювати Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Як зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, тепер наша країна має державний механізм протидії дезінформації.
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Ткаченко додав, що центр під головуванням Любові Цибульської захищатиме інформаційний простір від викривлень та вкидів.
Важливо Бій – фейкам: Центр інформаційної безпеки очолила Любов Цибульська
Міністр культури та інформаційної політики зауважив, що серед головних завдань новоствореного центру буде швидке реагування на фейки, а також на промоцію українських наративів.
У структурі діятиме при МКІП, але у співпраці з Центром протидії дезінформації РНБО, за яким лишається безпекова функція і перспектива міжнародного хабу,
– пояснив Ткаченко.
Він додав, що робота центру має передусім просвітницьку функцію: розвінчування фейків в українському інформпросторі. Це досягатимуть завдяки:
- стратегічним комунікаціям, що включають розробку контрнаративів Росії, проведення інформкампаній, включенням українських наративів у щоденну комунікацію уряду;
- створення онлайн-ресурсу, який активно реагуватиме на інформаційні атаки;
- регулярне сповіщення про гібридну агресію з боку Росії на міжнародному рівні, спільне напрацювання механізмів з протидії дезінформації з міжнародними партнерами.
Ткаченко наголосив, що українці мають вміти розрізняти реальні факти від вигаданих провокацій Росії і масово ставати медіаграмотними.