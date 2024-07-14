Є багато методів: як ЗСУ можуть виявляти ворожі системи на території Росії

Українська протикорабельна ракета "Нептун" вже завдала чимало шкоди російському флоту, а її модернізована версія успішно влучає по наземних цілях ворога. Проте Україна ще має чимало засобів, здатних протистояти окупантам.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що Україна має йти далі у розробці нової зброї. Сьогодні основний пріоритет нашої країни в ухвалюванні новіших, системніших рішень у створенні ефективніших засобів з використанням західних технологій.

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Потрібно виготовляти тисячами

Йдеться не тільки про ракети "Нептун", адже Україна має ракети й інших типів, які можуть завдавати ударів на велику відстань.

Маємо можливості виготовляти ракети, які можуть бити на велику відстань по території Росії та ліквідовувати ворожі стратегічні бомбардувальники, літаки, що запускають КАБи, системи С-300 та С-400, бази дислокації ракет Х-101 та "Іскандерів",

– зауважив генерал армії.

В українських сил є багато методів, які дозволяють виявляти ці об'єкти на території Росії. Зокрема за допомогою:

космічної розвідки, яка здійснюється за участю наших партнерів;

кібернетичної розвідки – це проникнення в системи керування;

радіоелектронної розвідки;

систем ППО;

агентурної розвідки;

військової розвідки;

інформації від партизанів.

Також маємо систему наведення в режимі онлайн, яка дозволяє оперативно завдавати комплексного удару по противнику: одні ракети чи безпілотники відвертають увагу ворожої ППО, а інші – атакують.

"Ці розробки були в Україні десятки років раніше. Ще починаючи з 2008 року мали їх на бойовому чергуванні та продавали сотнями за кордон. Тому їх необхідно виготовляти – тисячами, а не просити у західних партнерів і чекати: дадуть чи не дадуть. Це і буде розв'язання питання", – пояснив Микола Маломуж.