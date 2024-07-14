Есть много методов: как ВСУ могут обнаруживать вражеские системы на территории России

Украинская противокорабельная ракета "Нептун" уже нанесла немало вреда российскому флоту, а ее модернизированная версия успешно попадает по наземным целям врага. Однако Украина еще имеет немало средств, способных противостоять оккупантам.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Украина должна идти дальше в разработке нового оружия. Сегодня основной приоритет нашей страны в принятии более новых, системных решений в создании эффективных средств с использованием западных технологий.

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Нужно изготавливать тысячами

Речь идет не только о ракетах "Нептун", ведь Украина имеет ракеты и других типов, которые могут наносить удары на большое расстояние.

Имеем возможности изготавливать ракеты, которые могут бить на большое расстояние по территории России и ликвидировать вражеские стратегические бомбардировщики, самолеты, запускающие КАБы, системы С-300 и С-400, базы дислокации ракет Х-101 и "Искандеров",

– отметил генерал армии.

У украинских сил есть много методов, которые позволяют выявлять эти объекты на территории России. В частности с помощью:

космической разведки, которая осуществляется с участием наших партнеров;

кибернетической разведки – это проникновение в системы управления;

радиоэлектронной разведки;

систем ПВО;

агентурной разведки;

военной разведки;

информации от партизан.

Также имеем систему наведения в режиме онлайн, которая позволяет оперативно наносить комплексный удар по противнику: одни ракеты или беспилотники отвлекают внимание вражеской ПВО, а другие – атакуют.

"Эти разработки были в Украине десятки лет назад. Еще начиная с 2008 года имели их на боевом дежурстве и продавали сотнями за границу. Поэтому их необходимо изготавливать – тысячами, а не просить у западных партнеров и ждать: дадут или не дадут. Это и будет решение вопроса", – объяснил Николай Маломуж.