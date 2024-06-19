Институт изучения войны сообщает, что США запрещают использовать предоставленные ими противоракетные комплексы ATACMS по территории России. Именно это заставило Украину модифицировать свои ракеты.

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Как в ISW оценили последствия атаки по нефтебазам в России ракетами "Нептун"

В ночь с 17 на 18 июня Силы обороны Украины нанесли удары по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами отечественного производства "Нептун".

Как сообщает Институт изучения войны, эти объекты расположены в радиусе действия американских противоракетных комплексов ATACMS, но США запрещают использовать их по территории государства-агрессора.

Аналитики сообщили, что Украина модифицировала ракеты "Нептун" для поражения наземных целей, в частности для удара по нефтяному терминалу ООО "Югнефтехимтранзит" в портовом городе Чушка Краснодарского края.

Российское минобороны не подтвердило удар, но заявило о перехвате украинской ракеты "Нептун". Кроме того, украинские СМИ сообщили об атаке дронов СБУ на нефтяные терминалы "Азовская" и "Азовнефтепродукт" в Азове Ростовской области, где пожары не могут потушить уже вторые сутки.

По данным украинских медиа, нефтебазы имеют 22 топливные цистерны, через них проходит до 60 тонн нефтепродуктов в месяц, а резервуары могут одновременно вмещать до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов.

"ISW продолжает оценивать, что США должны позволить Украине наносить удары по законным военным целям в тылу России с помощью предоставленного ими оружия. Постоянные запреты США на использование украинскими силами предоставленного им оружия не помешают Украине бить по России", – заявили аналитики.