Как рассказал 24 Каналу политолог Олег Саакян, Путин развалил башни Кремля, которые существовали, и сконцентрировал все на себе. Назначенные люди – персонально лояльные, но не в пределах режима, а самого диктатора.

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Путин будет сидеть в кресле, пока его не вынесут

Политолог считает, что российский диктатор пытается пролонгировать перспективу режима, потому что сейчас все живут в ситуации, когда операция "преемник" отменена, всем понятно, что Путин будет сидеть в кресле, пока его не вынесут.

Перспектива режима сводится к его физической жизни, сейчас все ходят и шепчутся, что же будет, если завтра его не станет. Режим живет ситуацией, что конец ему может наступить в любой момент,

– отметил Саакян.

Новую кровь будут запускать потихоньку

Как будут вести себя новоназначенные родственники кремлевской элиты в будущем – интрига. По мнению Саакяна, все будет зависеть от того, в какой момент они окажутся в кабинетах.

"Есть правила режима: свежий огурец, попавший в бочку с кислыми огурцами, не может сохранить свою свежесть, станет таким же кислым. А если он хочет стать лидером, то должен быть самым кислым из них. Поэтому Путин и говорит, что будут запускать новую кровь потихоньку, чтобы обновлять режим", – озвучил Саакян.

Коротко о кадровых изменениях в Кремле

Владимир Путин 17 июня уволил с должностей Руслана Цаликова, Николая Панкова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. На их место назначил новых заместителей министра обороны. В частности, свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву, сына бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова – Павла Фрадкова, бывшего первого заместителя министра финансов Леонида Горнина.