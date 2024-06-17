Российские оппозиционные журналисты в расследовании заявляют, что Анна Цивилева – это двоюродная племянница Путина. Известно, что она – дочь двоюродного брата российского диктатора Евгения Путина.

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Путин назначил заместителем министра собственную племянницу

Российский президент 17 июня в очередной раз прибегнул к кадровым изменениям. Так, Путин уволил с должностей Руслана Цаликова, Николая Панкова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.

Зато Путин назначил новых заместителей министра обороны. Так, среди других должностных лиц оказалась и Анна Цивилева, которая является двоюродной племянницей Путина. Кроме нее должности также получили сын бывшего премьера Михаила Фрадкова Павел Фрадков, а также бывший первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.

Интересно, что федеральную должность ранее получил и муж племянницы Путина Сергей Цивилев. Ранее он был губернатором Кемеровской области, однако в мае 2024 года его назначили на должность министра энергетики России.

Сама же Цивилева является двоюродной племянницей Путина. Хотя официально об этом сообщают, однако в биографии российского президента, автором которой является Олег Блоцкий, говорится, что Анна – дочь двоюродного брата Путина – Евгения.



Семья Путина / Фото "Агентство"



Племянница Путина – Анна Цивилева / Фото "Агентство"

Известно, что девичья фамилия Цивилевой – Логинова. Однако на самом деле – это фамилия первого мужа племянницы Путина, врача-психиатра Льва Логинова. На самом же деле, девичья фамилия у нее, как и у российского президента.

В общем, Цивилева – влиятельная личность в российском кругу. Так, она была председателем Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, председателем Государственного фонда "Защитники Отечества". Этот фонд оказывает поддержку оккупантам, которые участвуют в войне против Украины. Из-за открытой поддержки полномасштабной войны Цивилева оказались под действием санкций.

Цивилева не только чиновница, но и успешная предпринимательница в России. Как известно из СМИ, ей принадлежат 70% акций угледобывающей компании "Колмар", которая является крупнейшей в России.

Дочери Путина начинают путь в политике

Дочери Путина, Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, впервые вместе появились на публике на Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся 8 июня. Журналисты отмечают, что это впервые за все время Воронцова и Тихонова вместе появились на публике.

В СМИ также пишут, что появление вместе обеих дочерей свидетельствует о том, что Путин может прокладывать им путь в политике, что является обычной практикой для российской элиты.