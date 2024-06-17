Російські опозиційні журналісти в розслідуванні заявляють, що Анна Цивільова – це двоюрідна племінниця Путіна. Відомо, що вона – дочка двоюрідного брата російського диктатора Євгенія Путіна.

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Путін призначив заступником міністра власну племінницю

Російський президент 17 червня вкотре вдався до кадрових змін. Так, Путін звільнив з посад Руслана Цалікова, Ніколая Панкова, Тетяну Шевцову і Павла Попова.

Натомість Путін призначив нових заступників міністра оборони. Так, серед інших посадовців опинилася й Анна Цивільова, яка є двоюрідною племінницею Путіна. Окрім неї посади також отримали син колишнього прем'єра Міхаіла Фрадкова Павєл Фрадков, а також колишній перший заступник міністра фінансів Лєонід Горнін.

Цікаво, що федеральну посаду раніше отримав і чоловік племінниці Путіна Сєргєй Цивільов. Раніше він був губернатором Кемеровської області, однак у травні 2024 року його призначили на посаду міністра енергетики Росії.

Сама ж Цивільова є двоюрідною племінницею Путіна. Хоча офіційно про це повідомляють, однак в біографії російського президента, автором якої є Олег Блоцький, мовиться, що Анна – донька двоюрідного брата Путіна – Євгенія.



Сім'я Путіна / Фото "Агентство"



Племінниця Путіна – Анна Цивільова / Фото "Агентство"

Відомо, що дівоче прізвище Цивільової – Логінова. Однак насправді – це прізвище першого чоловіка племінниці Путіна, лікаря-психіатра Льва Логінова. Насправді ж, дівоче прізвище у неї, як і в російського президента.

Загалом, Цивільова – впливова особа у російському колі. Так, вона була головою Ради з питань піклування у соціальній сфері Кузбасу, головою Державного фонду "Захисники Вітчизни". Цей фонд надає підтримку окупантам, які беруть участь у війні проти України. Через відкриту підтримку повномасштабної війни Цивільова опинилися під дією санкцій.

Цивільова не лише посадовиця, а й успішна підприємиця в Росії. Як відомо зі ЗМІ, їй належать 70% акцій вугледобувної компанії "Колмар", яка є найбільшою в Росії.

Доньки Путіна починають шлях в політиці

Доньки Путіна, Марія Воронцова та Єкатєріна Тіхонова, вперше разом з'явилися на публіці на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який відбувся 8 червня. Журналісти наголошують, що це вперше за весь час Воронцова і Тіхонова разом з'явилися на публіці.

У ЗМІ також пишуть, що поява разом обох доньок свідчить про те, що Путін може прокладати їм шлях у політиці, що є звичною практикою для російської еліти.