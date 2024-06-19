Як розповів 24 Каналу політолог Олег Саакян, Путін розвалив вежі Кремля, які існували, і сконцентрував все на собі. Призначені люди – персонально лояльні, але не в межах режиму, а самого диктатора.

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Путін сидітиме у кріслі, поки його не винесуть

Політолог вважає, що російський диктатор намагається пролонгувати перспективу режиму, бо зараз всі живуть в ситуації, коли операція "наступник" скасована, всім зрозуміло, що Путін сидітиме у кріслі, поки його не винесуть.

Перспектива режиму зводиться до його фізичного життя, зараз всі ходять і шепочуться, що ж буде, якщо завтра його не стане. Режим живе ситуацією, що кінець йому може настати будь-коли,

– зазначив Саакян.

Нову кров запускатимуть потихеньку

Як поводитимуть себе новопризначені родичі кремлівської еліти в майбутньому – інтрига. На думку Саакяна, все буде залежати від того, в який момент вони опиняться в кабінетах.

"Є правила режиму: свіжий огірок, який потрапив у діжку з кислими огірками, не може зберегти свою свіжість, стане таким же кислим. А якщо він хоче стати лідером, то має бути найкислішим з них. Тому Путін і говорить, що будуть запускати нову кров потихеньку, щоб оновлювати режим", – озвучив Саакян.

Коротко про кадрові зміни в Кремлі

Владімір Путін 17 червня звільнив з посад Руслана Цалікова, Ніколая Панкова, Тетяну Шевцову і Павла Попова. На їх місце призначив нових заступників міністра оборони. Зокрема, свою двоюрідну племінницю Анну Цивільову, сина колишнього прем'єр-міністра Міхаіла Фрадкова – Павла Фрадкова, колишнього першого заступника міністра фінансів Лєоніда Горніна.