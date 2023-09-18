Три країни ЄС виходять з платформи щодо імпорту українського зерна: ЗМІ назвали їх
Джерело:Polska Agencja Prasowa
Україна заявила про готовність подати позов на Польщу, Угорщину та Словаччину до СОТ через відмову цих держав скасувати заборону на ввезення нашої агропродукції. Опісля відповідні країни вирішили вийти з Координаційної платформи щодо цього питання.
Про скаргу Києва до Світової організації торгівлі стало відомо 18 вересня. Того ж дня польські ЗМІ почали писати, що Варшава, Будапешт і Братислава припиняють участь у механізмі обговорень імпорту українського зерна.
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Чим мотивоване таке рішення
Одне з інформаційних агенств Польщі пояснило з посиланням на власні джерела рішення трьох країн тим, що Київ може використати інформацію, надану в межах Координаційної платформи, проти Польщі, Угорщини та Словаччини у процесі СОТ.
У зв'язку зі заявами України про порушення справ проти Польщі, Угорщини та Словаччини у Світовій організації торгівлі, ці три країни ЄС не братимуть участь в роботі платформи в Брюсселі щодо питання українського зерна,
– йдеться у матеріалі RAP.
Зверніть увагу! Координаційну платформу було створено весною 2023 року після запровадження кількома державами Євросоюзу односторонніх обмежень на імпорт української агропродукції.
В її роботі брали участь представники таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія, звісно, України, а також делегати від Європейської комісії.
Контекст
- Слід сказати, що 15 вересня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України.
- Водночас наша держава заявила про готовність вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.
- Однак у Варшаві, Будапешті та Братиславі вирішили запровадити односторонні обмеження. До того ж у Польщі констатували, що вводять відповідні обмеження на безстроковий термін.