Єгипет не відмовився від українського зерна: що сталося насправді

Українське зерно з початку повномасштабного нападу росії опинилось в блокаді у портах. Транспортувати його було небезпечно.

Була інформація про те, що Єгипет розірвав угоди щодо експорту українського зерна. Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі телеканалу "Громадське" розповів, що буде новий контракт.

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Контракти зірвались через росію

За його словами, Україна не змогла в березні-квітні цього року виконати зобов'язання перед Єгиптом по договору. Причиною цього стало те, що російські війська заблокували наші порти. Але це не означає, що Єгипет відмовився від нашого зерна.

Як пояснив Непран, єгипетська сторона офіційно запевнила посла України Миколу Нагорного, що не відмовляється від співпраці з нашою державою. Пояснили, що розуміють ситуацію із блокуванням портів. Запевнили нас, що готові надалі працювати разом і купувати зерно.

Непран впевнений, що рішення розірвати попередні угоди було цивілізованим.

"Вийшло так, що в угоді не передбачили пункту про існування форс-мажору. Тому прийняли цілком цивілізоване на законодавчому рівні рішення – закрити той контракт, який не можна виконати, та відкрити новий, за яким буде закупівля". – сказав він.

Українське зерно вже вирушило з портів

Зранку 1 серпня турецька сторона заявила, що сьогодні з порту Одеси вирушить перше судно з українським продовольством. Наші порти були заблоковані через напад росії 5 місяців, через що у світі могла виникнула загроза голоду. Зернову угоду, яка гарантує безпеку руху суден підписали росія та Україна окремо з Туреччиною та ООН. Обидві виступили гарантами.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що судно RAZONI, яке рухається під прапором Сьєрра-Леоне, вийшло з порту Одеси о 09:15. Воно попрямує визначеним безпечним коридором до порту Тріполі у Лівані.

За словами Кубракова, безпеку коридору підтвердили наші партнери-гаранти – ООН та Туреччина. На борту RAZONI – 26 тисяч тонн української кукурудзи. Ми ризикуємо для того, щоб світ не опинився на межі голоду.

Як виходило судно з зерном: дивіться відео