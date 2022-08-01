Головна мета зараз – запобігти продовольчій кризі, попри обставини. Про це Президент України заявив 31 липня.

Зверніть увагу росія наступає на Бахмут, а з порту вирушить перше судно з зерном: головне за 159 день війни

Урожай може бути вдвічі меншим

Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета – запобігти глобальній продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням,

– пише Володимир Зеленський.

Також Президент України додав, що влада знаходить альтернативні шляхи для відправлення зерна.

З порту Одеси вийшло перше судно із зерном

1 серпня з одеського порту вийшло судно з українським зерном. Це сталося вперше за понад 5 місяців війни. Відомо, що воно прямує до порту Тріполі, що в Лівані.

Безпеку коридору підтвердили партнери-гаранти – ООН та Туреччина. На борту RAZONI – 26 тисяч тонн української кукурудзи. Україна, до слова, є четвертим експортером у світі цього зерна.

У портах Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Паралельно є заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.

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