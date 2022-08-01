Главная цель сейчас – предотвратить продовольственный кризис, несмотря на обстоятельства. Об этом президент Украины заявил 31 июля.

Обратите внимание россия наступает на Бахмут, а из порта отправится первое судно с зерном: главное за 159 день войны

Урожай может быть вдвое меньше

Украинский урожай в этом году под угрозой быть вдвое меньше. Наша главная цель – предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный российским вторжением,

– пишет Владимир Зеленский.

Также Президент Украины добавил, что власти находят альтернативные пути для отправки зерна.

Из порта Одессы вышло первое судно с зерном

1 августа из одесского порта вышло судно с украинским зерном . Это произошло впервые за более чем 5 месяцев войны. Известно, что оно направляется в порт Триполи в Ливане.

Безопасность коридора подтвердили партнеры-гаранты – ООН и Турция. На борту RAZONI – 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Украина является четвертым экспортером в мире этого зерна.

В портах Одессы еще 16 судов уже ждут своей очереди. Параллельно есть заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 31 июля: смотрите видео