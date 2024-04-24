Українські чоловіки 18 – 60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном, – постанова Кабміну
Джерело:Кабмін
Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами нашої держави.
Відповідну постанову Кабмін ухвалив 23 квітня 2024 року. Вона передбачає зміни в отриманні закордонних паспортів.
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Що відомо про рішення Кабміну
Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким українські чоловіки призовного віку зможуть отримати закордонні паспорти тільки в Україні.
Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється,
– повідомили в Кабміні.
Тобто українські чоловіки від 18 до 60 років більше не зможуть отримати паспорти за кордоном.
Та у постанові мовиться, що обмеження не поширюються на чоловіків призовного віку, яких стосуються положення пунктів 21 – 23 та 27 Правил перетинання державного кордону громадянами України. Тобто отримати український чи закордонний паспорт за межами України зможуть чоловіки з 18 до 60 років, які є:
- особами з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
- особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю;
- особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;
- особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи;
- батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- бабусями, дідусями, повнолітніми братами, сестрами, мачухами, вітчимами дітей з інвалідністю;
- особами, які є одним із членів сім'ї першого ступеня споріднення та є опікунам осіб з інвалідністю;
- опікунами осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними;
- особами, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.
- постраждалими у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, які виїхали на лікування за кордон.
Консульства не приймають документи в громадян призовного віку
- Суспільне 23 квітня повідомило, що в українському консульстві у Польщі та Барселоні зупинили приймання документів у чоловіків призовного віку. Там пояснили, що це пов'язано з новим законом про мобілізацію.
- Дмитро Кулеба підтвердив, що консульства за кордоном призупинили надання послуг українцям призовного віку. Він пояснив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною.
- Згодом МЗС України пояснило, що заяви, подані до 23 квітня 2024 року, розглянуть, проте нові від чоловіків призовного віку не приймають. Детальніше про це читайте за посиланням.