Украинские мужчины 18 – 60 лет не смогут получить паспорта за границей, – постановление Кабмина

Кабмин принял постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами нашего государства.

Соответствующее постановление Кабмин принял 23 апреля 2024 года. Оно предусматривает изменения в получении загранпаспортов.

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Что известно о решении Кабмина

Кабмин принял решение, согласно которому украинские мужчины призывного возраста смогут получить загранпаспорта только в Украине.

Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется,

– сообщили в Кабмине.

То есть украинские мужчины от 18 до 60 лет больше не смогут получить паспорта за рубежом.

Но в постановлении говорится, что ограничения не распространяются на мужчин призывного возраста, которых касаются положения пунктов 21 – 23 и 27 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. То есть получить украинский или заграничный паспорт за пределами Украины смогут мужчины с 18 до 60 лет, которые есть:

лицами с инвалидностью при наличии удостоверения, которое подтверждает соответствующий статус;

лицами, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью;

лицами, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

лицами, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы;

родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родителями, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

бабами, дедами, совершеннолетними братьями, сестрами, мачехами, отчимами детей с инвалидностью;

лицами, которые являются одним из членов семьи первой степени родства и являются опекунам лиц с инвалидностью;

опекунами лиц с инвалидностью, которые признаны судом недееспособными;

лицами, которые имеют детей с заболеваниями, требующих медицинского вмешательства за рубежом;

пострадавшими в связи с военной агрессией России против Украины, которые выехали на лечение за границу.

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