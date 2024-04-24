Украинские мужчины 18 – 60 лет не смогут получить паспорта за границей, – постановление Кабмина
Источник:Кабмин
Кабмин принял постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами нашего государства.
Соответствующее постановление Кабмин принял 23 апреля 2024 года. Оно предусматривает изменения в получении загранпаспортов.
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Что известно о решении Кабмина
Кабмин принял решение, согласно которому украинские мужчины призывного возраста смогут получить загранпаспорта только в Украине.
Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется,
– сообщили в Кабмине.
То есть украинские мужчины от 18 до 60 лет больше не смогут получить паспорта за рубежом.
Но в постановлении говорится, что ограничения не распространяются на мужчин призывного возраста, которых касаются положения пунктов 21 – 23 и 27 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. То есть получить украинский или заграничный паспорт за пределами Украины смогут мужчины с 18 до 60 лет, которые есть:
- лицами с инвалидностью при наличии удостоверения, которое подтверждает соответствующий статус;
- лицами, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью;
- лицами, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
- лицами, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы;
- родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- родителями, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
- бабами, дедами, совершеннолетними братьями, сестрами, мачехами, отчимами детей с инвалидностью;
- лицами, которые являются одним из членов семьи первой степени родства и являются опекунам лиц с инвалидностью;
- опекунами лиц с инвалидностью, которые признаны судом недееспособными;
- лицами, которые имеют детей с заболеваниями, требующих медицинского вмешательства за рубежом;
- пострадавшими в связи с военной агрессией России против Украины, которые выехали на лечение за границу.
Консульства не принимают документы у граждан призывного возраста
- Суспильне 23 апреля сообщило, что в украинском консульстве в Польше и Барселоне остановили прием документов у мужчин призывного возраста. Там объяснили, что это связано с новым законом о мобилизации.
- Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста. Он пояснил, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.
- Впоследствии МИД Украины объяснило, что заявления, поданные до 23 апреля 2024 года, рассмотрят, однако новые от мужчин призывного возраста не принимают. Подробнее об этом читайте по ссылке.