"F-16 сам спонукає керувати більш агресивно": Зеленський показав кадри з навчань пілотів

Володимир Зеленський опублікував відео, на якому показав навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Президент України також вкотре подякував партнерам за допомогу.

У відео українські пілоти також поділилися враженнями від навчань. Вони розповіли, що F-16 – це суперкласний літак, з погляду пілота.

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Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з'являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України. У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день,

– мовиться у повідомленні Зеленського.

Як українські пілоти навчаються на F-16: дивіться відео

Так, українські пілоти продовжують навчання попри складні погодні умови, нестачу часу та необхідність якнайскоріше повернутися до бою. Пілоти разом з техніками нині проходять інтенсивний курс опановування F-16 на базі Скрідструп у Данії.

Пілоти говорять, що їхній бойовий досвід дійсно складно переоцінити, однак опановування F-16 – це дуже стисла програма. За словами українського пілота з позивним "Moonfish", найбільшим стимулом для льотчиків ЗСУ є не їхній бойовий досвід, а мотивація повернутися і продовжити воювати. Він також додав, що F-16 – це суперкласний літак..

F-16 — це суперкласний літак з погляду пілота. Не хотілось би наговорювати на наші МіГи, але F-16, безумовно, значно маневрені. Таке враження, що винищувач сам спонукає тебе керувати більш агресивно,

– розповів "Moonfish".

Варто зауважити, що конструкція F-16 – дуже складна й українські захисники раніше не мали доступу до таких технологій. В опублікованому відео зауважили, що для українських техніків винищувачі теж стануть серйозним викликом, адже саме вони будуть відповідати за належний стан літаків.

"Спочатку, як ми тільки познайомилися з цією системою, вона нам здавалася незрозумілою і нереальною до інтегрування в Україні. Але зараз я розумію, що це дуже спрощує роботу, економить час. Це дійсно варте того, щоб ми просувалися вперед. Якщо ми хочемо розвиватися як країна, як структура в Повітряних силах, ми повинні черпати цей досвід в різних країнах", – наголосив український технік Ігор.

Українське небо чекає на F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров також опублікував кадри з навчань українських пілотів на F-16.

Українське небо чекає на F16. Вже скоро ці залізні птахи забезпечуватимуть спокій українського неба. Тренуємо пілотів, навчаємо техніків, завершуємо приготування на землі. Дякуємо лідерам "Коаліції F16": США, Нідерландам, Данії, разом до перемоги!

– підписав відео Умєров.

Кадри з навчань українських пілотів: дивіться відео

Коли Україна отримає F-16

Міністерство оборони Данії офіційно заявило, що Україна отримає перші винищувачі F-16 вже влітку. Разом з тим очільник Міноборони Данії Трольс Лунд Пульсен наголосив, що наразі сформувати графік передачі F-16 складно, оскільки "є кілька умов, які мають бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати ці літаки".

Ми працюємо над тим, аби цього літа досягти більшої єдності у тому, щоб передати перші винищувачі F-16 Україні. За умови, що підготовка буде проходити за планом,

– зазначив міністр.

Остаточні терміни передачі перших данських літаків F-16 залежать, зокрема, і від підготовки українських пілотів і українського допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні.