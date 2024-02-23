"F-16 сам побуждает управлять более агрессивно": Зеленский показал кадры с учений пилотов

Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором показал учения украинских пилотов на истребителях F-16. Президент Украины также в очередной раз поблагодарил партнеров за помощь.

В видео украинские пилоты также поделились впечатлениями от учений. Они рассказали, что F-16 – это суперклассный самолет, с точки зрения пилота.

Смотрите также Чтобы доминировать над авиацией России: где ВСУ смогут эффективно использовать F-16

Все украинцы ждут день, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины. В то время как наши пилоты и персонал продолжают учения, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день,

– говорится в сообщении Зеленского.

Как украинские пилоты учатся на F-16: смотрите видео

Так, украинские пилоты продолжают обучение несмотря на сложные погодные условия, недостаток времени и необходимость как можно скорее вернуться в бой. Пилоты вместе с техниками сейчас проходят интенсивный курс освоения F-16 на базе Скридструп в Дании.

Пилоты говорят, что их боевой опыт действительно сложно переоценить, однако освоение F-16 – это очень сжатая программа. По словам украинского пилота с позывным "Moonfish", самым большим стимулом для летчиков ВСУ является не их боевой опыт, а мотивация вернуться и продолжить воевать. Он также добавил, что F-16 – это суперклассный самолет.

F-16 - это суперклассный самолет с точки зрения пилота. Не хотелось бы наговаривать на наши МиГи, но F-16, безусловно, значительно маневренные. Такое впечатление, что истребитель сам побуждает тебя управлять более агрессивно,

– рассказал "Moonfish".

Стоит заметить, что конструкция F-16 – очень сложная и украинские защитники ранее не имели доступа к таким технологиям. В опубликованном видео заметили, что для украинских техников истребители тоже станут серьезным вызовом, ведь именно они будут отвечать за надлежащее состояние самолетов.

"Сначала, как мы только познакомились с этой системой, она нам казалась непонятной и нереальной к интегрированию в Украине. Но сейчас я понимаю, что это очень упрощает работу, экономит время. Это действительно стоит того, чтобы мы продвигались вперед. Если мы хотим развиваться как страна, как структура в Воздушных силах, мы должны черпать этот опыт в разных странах", – подчеркнул украинский техник Игорь.

Украинское небо ждет F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров также опубликовал кадры с учений украинских пилотов на F-16.

Украинское небо ждет F16. Уже скоро эти железные птицы будут обеспечивать покой украинского неба. Тренируем пилотов, обучаем техников, завершаем приготовления на земле. Спасибо лидерам "Коалиции F16": США, Нидерландам, Дании, вместе к победе!

– подписал видео Умеров.

Кадры с учений украинских пилотов: смотрите видео

Когда Украина получит F-16

Министерство обороны Дании официально заявило, что Украина получит первые истребители F-16 уже летом. Вместе с тем глава Минобороны Дании Трольс Лунд Пульсен отметил, что сейчас сформировать график передачи F-16 сложно, поскольку "есть несколько условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы Украина могла использовать эти самолеты".

Мы работаем над тем, чтобы этим летом достичь большего единства в том, чтобы передать первые истребители F-16 Украине. При условии, что подготовка будет проходить по плану,

– отметил министр.

Окончательные сроки передачи первых датских самолетов F-16 зависят, в частности, и от подготовки украинских пилотов и украинского вспомогательного персонала, а также от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.