Збройні Сили зможуть їх найефективніше використовувати на Півдні. А в яких регіонах та чому саме на цьому напрямку – пояснив 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" – Олександр Коваленко.

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Чому F-16 краще застосовувати на Півдні

Коваленко припустив, якщо говорити загально про функціонал F-16, їх переважно використовуватимуть на Півдні. Ці літаки потребують підтримки авіації дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження типу АВАКС. Вона потрібна для того, щоб підвищити ефективність використання ракетних систем F-16.

Наприклад, AIM-120 AMRAAM – це ракети класу "повітря – повітря" дальнього радіуса дії, які без підтримки літаків АВАКС не зможуть повністю застосовувати свій функціонал на всю потужність характеристик.

Система АВАКС вже давно стала загальною назвою всіх літаків дальнього радіолокаційного виявлення та стеження. Їх головна перевага в тому, що піднявши радар у повітря, можна у декілька разів збільшити дальність виявлення цілей.

Ключове завдання АВАКС бути не просто повітряною РЛС, а центром координації дій всіх союзників. Ці задачі у Повітряних силах США та НАТО виконує літак Boeing E-3 Sentry.

Авіація АВАКС літає або в повітряному просторі Румунії, або частково над Чорним морем. Якщо вдасться домовитися й вони будуть літати у небі Молдови – це буде якнайкраще для України.

Тоді F-16 максимально ефективно можна буде використовувати по лівобережній Херсонщині,

– наголосив військовий оглядач.

Чому F-16 не будуть ефективними на Сході

Коваленко зазначив, якщо винищувачі застосовувати на Луганщині або Донеччині – це ближній або середній радіус використання, який створить серйозну загрозу для підбиття F-16 вже російською авіацією.

Росіяни мають на Бєлгородщині та іноді в повітряному просторі тимчасово окупованих територій літаки дальнього радіолокаційного стеження (ДРЛО) – А-50. Вони допомагають своїм винищувачам, як-от Су-35, максимально ефективно використовувати авіаційні ракетні комплекси дальнього радіуса дії.

Тому на Сході F-16 будуть, м'яко кажучи, не домінантними в порівнянні з російською авіацією. Водночас на Півдні навпаки,

– констатував Олександр Коваленко.

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